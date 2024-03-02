彰化嬉濱海豚公園啟用 有大船、鯨魚遊具還有寵物公園

彰化西北角生態資源豐富，但缺乏遊憩空間，彰化縣府規劃「彰化縣西濱慶安水道水岸遊憩公園工程」去年底開工，由網友票選命名為「嬉濱海豚公園」今天完工啟用，除了17米寬大船意象溜滑梯，還有彰化首座越野單車PUMP TRACK場地，縣長王惠美也宣布將發包慶安水道景觀橋新建工程，打造風機投影，讓夜間也精采。

「嬉濱海豚公園」緊鄰彰化伸港自然生態教育中心「白色海豚屋」，公園占地2.7公頃，兒童遊具有海洋意象的溜滑梯、鯨魚造型攀爬架，還設置兒童自行車練習場、占地468坪的寵物公園，以及可供跑酷、滑板以及越野單車PUMP TRACK場地。

彰化縣長王惠美表示，期待公園啟用後成為彰化西北角的觀光新亮點，與周邊白色海豚屋，一起串聯烏溪自行車廊道、塭仔漁港、王功漁港、海空步道等知名景點。

王惠美也說，今年也將啟動自然生態教育中心周邊光環境設置統包計畫600萬元，夜間可將光影投射在風力發電機上，並投入8千多萬做彰濱線西工業區慶安水道景觀橋，未來從北的白色海豚屋到南的塭仔漁港可完整環繞慶安水道一圈，讓此區的遊憩空間更多元豐富。

縣府城市暨觀光發展處表示，嬉濱海豚公園與鄰近塭仔漁港、海空步道等景點車程大約在10到20分鐘左右，從大數據統計，會到鹿港觀光的遊客大都會前往芳苑的海空步道，但兩端的中間較沒有可停留的景點，未來嬉濱海豚公園與白色海豚屋一帶就可作為串連。