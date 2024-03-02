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彰化嬉濱海豚公園啟用 有大船、鯨魚遊具還有寵物公園

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化「嬉濱海豚公園」以海洋意象設計，有大船溜滑梯，還有鯨魚造型攀爬架。圖／彰化縣府提供
彰化「嬉濱海豚公園」以海洋意象設計，有大船溜滑梯，還有鯨魚造型攀爬架。圖／彰化縣府提供

彰化西北角生態資源豐富，但缺乏遊憩空間，彰化縣府規劃「彰化縣西濱慶安水道水岸遊憩公園工程」去年底開工，由網友票選命名為「嬉濱海豚公園」今天完工啟用，除了17米寬大船意象溜滑梯，還有彰化首座越野單車PUMP TRACK場地，縣長王惠美也宣布將發包慶安水道景觀橋新建工程，打造風機投影，讓夜間也精采。

「嬉濱海豚公園」緊鄰彰化伸港自然生態教育中心「白色海豚屋」，公園占地2.7公頃，兒童遊具有海洋意象的溜滑梯、鯨魚造型攀爬架，還設置兒童自行車練習場、占地468坪的寵物公園，以及可供跑酷、滑板以及越野單車PUMP TRACK場地。

彰化縣長王惠美表示，期待公園啟用後成為彰化西北角的觀光新亮點，與周邊白色海豚屋，一起串聯烏溪自行車廊道、塭仔漁港、王功漁港、海空步道等知名景點

王惠美也說，今年也將啟動自然生態教育中心周邊光環境設置統包計畫600萬元，夜間可將光影投射在風力發電機上，並投入8千多萬做彰濱線西工業區慶安水道景觀橋，未來從北的白色海豚屋到南的塭仔漁港可完整環繞慶安水道一圈，讓此區的遊憩空間更多元豐富。

縣府城市暨觀光發展處表示，嬉濱海豚公園與鄰近塭仔漁港、海空步道等景點車程大約在10到20分鐘左右，從大數據統計，會到鹿港觀光的遊客大都會前往芳苑的海空步道，但兩端的中間較沒有可停留的景點，未來嬉濱海豚公園與白色海豚屋一帶就可作為串連。

縣府已連續2年於慶安水道舉辦彰濱水樂園活動，讓民眾體驗SUP及獨木舟等各種水上活動，每年都能吸引至少3萬人次以上來到訪，預計今年暑假也將如期舉行。

彰化「嬉濱海豚公園」以海洋意象元素帶入寵物公園規劃遊憩設施，利用場地開闊的優勢規劃出多元化的西濱沿海特色公園。圖／彰化縣府提供
彰化「嬉濱海豚公園」以海洋意象元素帶入寵物公園規劃遊憩設施，利用場地開闊的優勢規劃出多元化的西濱沿海特色公園。圖／彰化縣府提供
彰化「嬉濱海豚公園」今天完工啟用，設有寵物公園可供大小狗活動。記者林敬家／攝影
彰化「嬉濱海豚公園」今天完工啟用，設有寵物公園可供大小狗活動。記者林敬家／攝影
彰化「嬉濱海豚公園」今天完工啟用，兒童遊具攀爬架為鯨魚造型。記者林敬家／攝影
彰化「嬉濱海豚公園」今天完工啟用，兒童遊具攀爬架為鯨魚造型。記者林敬家／攝影

景點 海豚

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