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彰化這兩偏鄉民風純樸連摩鐵都沒有 縣府出招推輕旅遊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣被網友稱作「旅遊沙漠」，縣政府要發展民宿一泊二食觀光，讓遊客有多一點時間停留觀賞蕎麥花開等當季美景。記者簡慧珍／攝影
彰化縣被網友稱作「旅遊沙漠」，縣政府要發展民宿一泊二食觀光，讓遊客有多一點時間停留觀賞蕎麥花開等當季美景。記者簡慧珍／攝影

台灣網友點名「旅遊沙漠、沒事不要來。」彰化縣榜上有名，縣政府要洗刷負面評價力推一泊二食輕旅行，盤點全縣26鄉鎮市旅舍分布，以西南角偏鄉數量最少，且「唯二」沒民宿的鄉都在西南角，縣府本月下鄉舉辦輔導設立民宿說明會，也商請鄉公所協助鼓吹申請。

彰化縣政府盤點全縣旅舍分布，截至今年2月底止，被縣政府譽為彰化旅遊雙明珠的旅遊熱點鹿港鎮、田尾鄉分居第一和第二名，鹿港46家民宿，田尾25家民宿，距離彰化市不遠的巨峰葡萄產地大村鄉，有台74甲快速道路直通國1、台一線連接東西向快速道路，民宿7家，數量位居第三。

西南角偏鄉二林區四鄉鎮合計僅6家民宿，其中大城鄉、竹塘鄉是縣內唯二沒旅館、民宿的偏鄉，當地居民戲稱「連摩鐵都沒有，可見民風純樸。」但也可看出旅遊業不興旺。

縣長王惠美為此積極出席大城和竹塘兩鄉大型活動，當場拜託鄉長、鄉民代表、村長、農會總幹事、農會理監事和農會代表，幫忙看看轄區內哪裡有適合作民宿的空閒三合院等老屋，遊說屋主整理後經營民宿，縣政府會提供諮詢、範例等輔導讓經營順利開展。

「都市人腳踩不到地，頭上看不到天，很可憐。」王惠美表示，農村居民視為理所當然的，竟是都市人期待的自然生活，縣政府將協助鄉公所和農會盤點在地農園、社區特色、農會家政班，設計採果、老厝旅遊、半日農夫、手作課程，吸引都會區遊客來住宿旅遊，遊客願意長時間停留才有利促進觀光產業。

縣政府為增加旅宿業服務量能，自2月29日到本月底，規畫分區舉辦10場民宿申請設立輔導說明會，西南角偏鄉都心二林鎮和大城鄉各一場，縣政府也公開拜託竹塘鄉公所、農會幫忙，民宿數量能在竹塘和大城「破蛋」。

彰化 摩鐵 民宿 王惠美 農會

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