年後疫情雙警報！台中預約平台全品項公費疫苗都可預約

疾管署預估，類流感、新冠疫情最快本周達到高點，台中市上周新增新冠併發症病例133例，首次突破百例；台中上周類流感就診逾1.5萬人，新增6例重症、1死。台中市衛生局說明，台中市疫苗預約平台再優化，全品項公費疫苗均可預約，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗及流感疫苗的民眾盡速接種，及早獲得保護力。

根據疾管署資料，台中市今年累計668例新冠併發症，上周第8周首次破百例，飆升到至133例。上周類流感門診就診1萬5527人次、急診就診1230人次，新增6例重症，另新增1例死亡個案，為80多歲男性，有糖尿病等疾病史，未接種流感疫苗，今年2月底出現發燒、意識不清，就醫後住院治療，上周病逝。

衛生局說明，台中市疫苗預約平台自2022年9月上線以來，使用人數逾35萬人次，為提供更便利的預約服務，預約平台再優化，除了可預約原有的新冠、流感、M痘及長者13價肺炎鏈球菌等疫苗外，更導入9種幼兒常規疫苗，全品項公費疫苗均可預約。

衛生局指出，近期流感、新冠等多種呼吸道病原體持續於社區活動，台中市將在3月7、8日在29個行政區，開設46個快打站，為65歲以上市民提供新冠莫德納XBB疫苗接種服務，65歲以下有意願施打疫苗的民眾，可以查詢衛生局官網，或上台中市疫苗預約平台，網址為 https://gov.tw/hhv 。

衛生局說明，全台灣最美的台中市文心森林公園接種站也已啟動，即日起至4月28日，每周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，服務時間為，民眾無需預約，隨到隨打。