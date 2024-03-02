快訊

掰了魔法洞穴！經營43年「鳳山大書城」宣布熄燈…老闆嘆：網路衝擊大

聯準會降息之前 投資人如何趕上美債投資末班車？

已婚特勤少將街邊醉吻女子 遭記兩大過列汰除對象

年後疫情雙警報！台中預約平台全品項公費疫苗都可預約

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
新冠、流感疫情增溫，台中市診所門診量增加，民眾等候看診。圖／聯合報資料畫面
新冠、流感疫情增溫，台中市診所門診量增加，民眾等候看診。圖／聯合報資料畫面

疾管署預估，類流感、新冠疫情最快本周達到高點，台中市上周新增新冠併發症病例133例，首次突破百例；台中上周類流感就診逾1.5萬人，新增6例重症、1死。台中市衛生局說明，台中市疫苗預約平台再優化，全品項公費疫苗均可預約，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗及流感疫苗的民眾盡速接種，及早獲得保護力。

根據疾管署資料，台中市今年累計668例新冠併發症，上周第8周首次破百例，飆升到至133例。上周類流感門診就診1萬5527人次、急診就診1230人次，新增6例重症，另新增1例死亡個案，為80多歲男性，有糖尿病等疾病史，未接種流感疫苗，今年2月底出現發燒、意識不清，就醫後住院治療，上周病逝。

衛生局說明，台中市疫苗預約平台自2022年9月上線以來，使用人數逾35萬人次，為提供更便利的預約服務，預約平台再優化，除了可預約原有的新冠、流感、M痘及長者13價肺炎鏈球菌等疫苗外，更導入9種幼兒常規疫苗，全品項公費疫苗均可預約。

衛生局指出，近期流感、新冠等多種呼吸道病原體持續於社區活動，台中市將在3月7、8日在29個行政區，開設46個快打站，為65歲以上市民提供新冠莫德納XBB疫苗接種服務，65歲以下有意願施打疫苗的民眾，可以查詢衛生局官網，或上台中市疫苗預約平台，網址為 https://gov.tw/hhv

衛生局說明，全台灣最美的台中市文心森林公園接種站也已啟動，即日起至4月28日，每周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，服務時間為，民眾無需預約，隨到隨打。

承接台中市文心森林公園疫苗接種站的診所醫師施勝桓說明，近期新冠、流感等多病毒流行，提醒民眾打疫苗預防重症，並落實勤洗手、戴口罩的好習慣。

新冠、流感疫情增溫，台中市診所門診量增加，民眾等候看診。圖／聯合報資料畫面
新冠、流感疫情增溫，台中市診所門診量增加，民眾等候看診。圖／聯合報資料畫面
台中市衛生局說明，台中市疫苗預約平台再優化，全品項公費疫苗均可預約。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局說明，台中市疫苗預約平台再優化，全品項公費疫苗均可預約。圖／台中市衛生局提供

台中市 流感疫苗 衛生局 類流感

延伸閱讀

跟進美國建議追加接種XBB？疾管署3月中前討論

研究證實長者打XBB疫苗安全 研擬4個月後再打第2劑

南市守護師生健康 近期安排入校接種新冠XBB疫苗

元宵燈節、開學疫情再升溫 北市65歲長者施打送100元商品券

相關新聞

年後疫情雙警報！台中預約平台全品項公費疫苗都可預約

疾管署預估，類流感、新冠疫情最快本周達到高點，台中市上周新增新冠併發症病例133例，首次突破百例；台中上周類流感就診逾1...

避免他黨見縫插針…中市原民議員補選 藍推2人選

台中市平地原住民原議員黃仁當選立委，遺缺將辦理補選。台中市選委會受理登記昨天截止，總共有5人登記，包含國民黨吳軍、吳建德...

廣角鏡／南投窯舊址變建案工地 學者嘆糖漏文物灰飛煙滅

台南藝術大學教授盧泰康去年9月在南投窯舊址，發現窯業遺物，包含日治時期製糖用的「糖漏」等，當時通報南投縣文化局；盧近日在...

彰化彰南路人車爭道 規畫增設人行道遇阻

彰化市彰南路從中山路口到台74甲線，路段全長3公里，人口密集商家多，沿途有32條巷道，但道路「扭來扭去」，被冠上「扭扭」...

台中西區廣十停車場民怨髒亂 停車怕怕的

靠近台中柳川、中華夜市、第五市場的西區廣十停車場，有地下三層樓，平時使用率高，不過周邊民眾說，停車場老舊、電梯故障，不僅...

鹿谷不再是無牙醫鄉 草屯佑民牙醫3月27日起進駐每周4天

南投縣鹿谷鄉高齡比例超過四分之一，去年起4000多位老人的牙齒疾病，只能遠赴竹山、集集等鄰近鄉鎮就醫，南投衛生局積極爭取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。