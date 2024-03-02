台中西區廣十停車場民怨髒亂 停車怕怕的

靠近台中柳川、中華夜市、第五市場的西區廣十停車場，有地下三層樓，平時使用率高，不過周邊民眾說，停車場老舊、電梯故障，不僅不方便，場內堆放雜物，還有尿騷味，地下空間手機訊號微弱，每次停車都讓人「怕怕的」。議員批評，該停車場已成治安死角，市府應改善，並通盤檢討其他老舊停車場。

台中市交通局表示，廣十停車場已增設新電梯，但仍待取得許可證，手機訊號近期已改善，另有遊民進駐，將協助安置；市府已啟動公有路外停車場翻新計畫，已陸續改善忠明公園、台中公園等停車場，將持續盤點改善。

廣十停車場位於西區四維街，靠近柳川景觀河道、全球影城、中華夜市、台中文學館、第五市場與台中教育大學等，議員黃守達說，停車場樓梯口長年有雜物堆置，而且有嗆鼻的尿騷味，階梯布滿汙垢，地下室手機訊號微弱，民眾常抱怨環境髒亂，在停車場內有事電話也打不出去，每次停車都覺得膽戰心驚。

不只如此，黃守達說，該停車場電梯無法使用，輪椅族無法停車，對孕婦、長者也不便，去年更換新電梯，卻迄今未啟用，電梯口張貼「尚未修復開放」的公告；他多次詢問停管處，只回答要等消防安檢，市府態度消極，漠視無障礙族群需求。

交通局表示，已啟動「公有路外停車場翻新改造計畫」，已完成忠明公園地下停車場，正在改造的有台中公園、市政公園地下停車場，正在規畫改造的有自由一期、南京、干城停車場與萬壽棒球場地下停車場等。

交通局表示，廣十停車場電梯去年底完成更新，驗收時須檢附「升降設備使用許可證」，今年1月底送審，取得許可證後，將依規辦理驗收、啟用；去年底已發函給3家電信公司，改善停車場手機訊號，已有1家改善完成，另2家將持續追蹤。

交通局指出，該停車場去年7月已委外經營，民間廠商陸續環境改造，包含重鋪瀝青混凝土、修繕滲漏水與重新油漆等，因停車場有遊民進出，將協助安置。