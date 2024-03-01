南投窯舊址變建案工地 學者嘆糖漏文物灰飛煙滅

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市牛運堀南投窯舊址去年發現陶瓷器，目前開發為建案。圖／盧泰康提供
南投市牛運堀南投窯舊址去年發現陶瓷器，目前開發為建案。圖／盧泰康提供

台南藝術大學教授盧泰康在臉書發文，南投市南投窯舊址發現日治時期製糖用「糖漏」，通報主管機關及文資現勘，舊址卻成建案工地未加保護，文物灰飛煙滅。南投縣文化局表示，南投窯舊址由專家學者監督施工，但並未發掘重要文物，至於挖掘出的陶瓷器也會保存紀錄。

盧泰康說，去年9月他和在南投文史專家梁志忠到南投市「牛運堀」（南投醫院旁）窯址，發現大量珍貴窯業遺物，涵跨南投窯各時期遺物，包含窯壁磚、清代陶盆、花器、閩南進口瓷器，日治時期水管、陶缸，戰後琉璃瓦等。

尤其，窯址還看到大量「糖漏 」、「圈座器」等製糖陶器更是新發現，改寫南投糖業產業史的重要發現。他們通報主管機關，並發起文資現勘，但是未開啟「專業考古調查、考古監看，以及必要保護措施」，由於舊址有建案開發，舊址慘遭工程摧毀，這些記錄南投歷史的重要文化遺產，改寫台灣陶瓷史、糖業史的關鍵訊息，已隨之灰飛煙滅。

文化局長林榮森說，去年接獲通報後，便對南投窯召開文資審議，由梁志忠、前文獻會主委簡榮聰、南開大學教授張永楨擔任委員，加以保護。南投窯在921地震後，窯場被震毀才走入歷史，未達暫訂古蹟標準。

因南投窯舊址為私人所有，正開發為建案，為確保業者權益，改由專家學者監督施工，如發現重要文物便立刻停工，可惜這段時間未挖掘出重要文物，文化局也無法停止施工，但開發過程中發現的陶瓷器，將記錄保存，讓南投窯發展歷史脈絡更完整。

南投窯遺址挖掘出許多「糖漏」，見證明清時期台灣糖業發展興盛，形成專業分工。圖／盧泰康提供
南投窯遺址挖掘出許多「糖漏」，見證明清時期台灣糖業發展興盛，形成專業分工。圖／盧泰康提供
南投窯遺址挖掘出「糖漏」，見證明清時期台灣糖業發展，已形成專業分工。圖／梁志忠提供
南投窯遺址挖掘出「糖漏」，見證明清時期台灣糖業發展，已形成專業分工。圖／梁志忠提供
牛運堀是南投陶濫觴，經過2百多年發展，堆積層豐富保留南投陶發展歷史。圖／盧泰康提供
牛運堀是南投陶濫觴，經過2百多年發展，堆積層豐富保留南投陶發展歷史。圖／盧泰康提供
台南藝術大學教授盧泰康到牛運堀考察南投窯遺址。圖／梁志忠提供
台南藝術大學教授盧泰康到牛運堀考察南投窯遺址。圖／梁志忠提供

南投縣 古蹟 建案 文化局 文物

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