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彰南路長期人車爭道 居民說明會表決反對增設人行道、停車格

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市彰南路從台化廠前的中山路交叉口到銜接台74甲中彰快速道路3公里長，公路局規劃改善交通，昨天舉辦說明會。圖／彰化縣議員楊子賢提供
彰化市彰南路從台化廠前的中山路交叉口到銜接台74甲中彰快速道路3公里長，公路局規劃改善交通，昨天舉辦說明會。圖／彰化縣議員楊子賢提供

彰化市彰南路從台化廠前的中山路交叉口到銜接台74甲中彰快速道路3公里長，沿途交織了32條巷道，但道路「扭來扭去」被冠上「扭扭」路；且停車空間、人行空間不足，公路總局彰化工務段規劃改善彰南路交通問題，昨天與鄉親舉辦說明會，大多數居民反對增設人行道及停車格，初步先做擴增式左轉車道

彰化市東區彰南路一帶，人口密集，道路銜接扭來扭去，車輛因標線難以依循容易相互爭，雖然沿路商家林立，但行人走在路旁沒有人行道，常出現人車爭道，相當危險。

彰化工務段表示，台14線彰南路為彰化都市區外，彰化市最熱鬧地區，為提升整體街廓市容品質，規劃路肩停車空間，包含汽車及機車停車格、人行道設置、路口擴增式左轉車道設置等。

彰化工務段也說，昨晚舉辦說明會，針對路肩停車及人行道部分，居民認為當地多為傳統小吃，許多都臨時停車購買，設置人行道後恐停車不易影響生意，考量地方意見不一，此部分將保留；今年先針對彰南路做15處路口左轉專用道，預計經費4千多萬，3月底發包，工期約7個月。

彰化縣議員楊子賢說，彰南路有許多直行與左轉車輛共用車道，容易發生碰撞，若劃設左轉專用車道可有效改善，但居民在人行道設置部分較沒有共識，仍須觀察後續改善狀況以及與鄉親溝通。

彰化縣議員陳銌銌說，居民大多數反對人行道是認為彰南路在都市計畫區外，且公車路網、停車場本來就不多，彰南路往芬園一帶也曾做過人行道，但實際使用的人似乎不多，才希望暫緩人行道，若要友善行人應可先讓電纜地下化後，再進一步評估人行道設置。

公路局原規畫投入約2億多元在彰南路做擴增式左轉車道、人行道、路邊停車格以及加上台電127處電纜地下化等；彰化工務段說，若人行道、停車格暫緩，電纜地下化也會先暫停，左轉車道會在不改變車道數、車寬下，利用路肩空間設計施作。

彰化市東區彰南路交通亂象，公路局今年將做1處左轉車道 。圖／彰化縣府提供
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人行道 車道

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