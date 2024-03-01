好康！只要3張發票 免費領鳳凰山茶、霧社山櫻花樹苗

3月是植樹月，林業及自然保育署台中分署將舉辦25場贈苗活動，贈送台灣肖楠、土肉桂、霧社櫻、鳳凰山茶等15種原生樹種；首場於本月6日登場，在分署辦公大樓前舉辦，每人可領2株，憑3張1至3月未開獎紙本或電子發票，再加領1株，還有彩繪版的樹苗小卡發放，贈完為止。

林業保育署台中分署表示，植樹月各場次贈送的樹苗，是依當地氣候環境挑選的原生樹種，這些樹種分別具有特殊的花色、型態、質感、觸感以及味道，可以在視覺、觸覺、味覺、嗅覺、聽覺提供五感體驗。

3月6日首場贈苗活動，在台中分署辦公大樓(台中市豐原區南陽路逸仙莊1號)前舉辦，每人可領2株，憑3張1至3月未開獎紙本或電子發票，加領1株樹苗，彩繪版的樹苗小卡限量發放，贈完為止。

台中市平地的贈苗場次，將發送花朵不同顏色，有愉悅視覺效果的鳳凰山茶、日本女貞、金毛杜鵑等，以及葉片具有香氣的土肉桂、果實酸甜的台灣香檬，有獨特的味覺饗宴。

谷關地區會發送開花時有如白蝶錦簇的華八仙；梨山場次贈送開滿氣質白花的霧社山櫻花。

台中分署今年特別設計手繪風格的樹苗小卡，用淺顯易懂的文字說明物種特性、栽植要點，搭配彩繪樹種的葉、花等特色，融合五感體驗。

推廣「一起集點樹」理念，收集15張不同的樹苗小卡，拼接後可呈現出「TrEE」字樣，極具收藏價值。彩繪版的樹苗小卡將在各場次贈苗活動，限量發放，送完為止。