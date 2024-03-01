日本蘋果苗木進軍福壽山農場 90株蘋果苗明年3月定植

台中市後花園福壽山農場內1萬3千棵蘋果樹年事已高，產量下滑，場方與日本接洽，引進90株蘋果苗木，昨檢疫確認手續完備，入盆到檢疫隔離溫室。場長陳相寶說，預計明年3月檢疫通過，將定植在農場松嶺段新果場，預計撫育期6年以上才能進入經濟生產期。

福壽山農場現保有43款蘋果苗木，場內溫帶果樹區約28公頃，蘋果區1.3萬棵，但樹齡高達30餘年，無法繼續優化，生產力大幅下滑。

場方與日本天香園岡田社長新也互相交流，爭取90株蘋果苗木，本月24日運抵農場，昨天檢疫確認完成手續，入盆移到檢疫隔離溫室。

陳相寶進一步解說，根據國家法令規範，境外植栽須放置1年檢疫隔離溫室，確認無病蟲害，通過檢驗後才能定植在新果場，預計明年3月定植。

新果園位在福壽山農場松嶺段，規畫2公頃土地為「種源區」，將種下90株蘋果、50株桃子，蘋果樹初期的投產期(撫育期)約4至6年，經濟生產期約落在10年以上樹種。