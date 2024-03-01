土地公捐地 彰化社頭社福大樓有譜

彰化縣社頭鄉公所欲籌設公辦民營托嬰中心，獲社頭舊社福德廟捐贈舊活動中心土地，供改建為托嬰中心及社區活動中心的綜合社福大樓，昨天在捐贈儀式中，社頭鄉長蕭浚二表示，已向衛福部與彰化縣政府爭取經費興建社福大樓，讓4村民眾都能有更好的托嬰品質及關懷據點。

舊社天門宮旁的舊社福德廟中有塊「造命」匾額，相傳是籌建八堡圳先人施世榜後代被土地公救了一命後所贈，土地公也被地方視為守護神，此次又有贈地蓋社福大樓的美事。

社舊社福德廟管委會主委莊詠晴代表捐贈土地時表示，經召開信徒大會同意捐贈土地，並在本月完成土地所有權移轉給公所，因該地緊臨市中心舊社國小，交通便利，老幼出入都相對安全。

蕭浚二表示，舊社舊活動中心因已老舊，不敷4村居民使用，因此公所希望在原地重建成四層樓的綜合社福大樓。

預計一樓設置公設民營托嬰中心，二到四樓設社區活動中心供東興、廣福、舊社、福竹等4個社區發展協會使用，並設置「照顧關懷據點巷弄長照站」，也可提供共餐服務。

福德廟捐出的土地約238坪，市價約三、四千萬，目前公所已向衛福部和縣府提出興建綜合社福大樓計畫，預計經費約8千萬元。

社頭鄉目前僅有一處公設民營托嬰中心，托收20名嬰幼兒，但社頭鄉2歲以下需照顧的嬰幼兒仍約有589人，目前托育資源無法滿足需求，未來希望再增設托嬰中心後，希望提供價格合宜、安全無虞的托嬰環境。