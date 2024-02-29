快訊

松屋會談？喬治亞與波蘭大使齊現身用餐 日網驚：歷史的瞬間

大學個申面試被拋「有何想問」怎麼回？ 應答攻略公開

繁花劇中兩套餐飲經營心法 能看見當代米其林名廚思維

台中公私協力辦理步道認養 維護山林環境

中央社／ 台中29日電
東卯山。聯合報系資料照
東卯山。聯合報系資料照

林業及自然保育署台中分署攜手台中縣登山會、台中市山岳會及三信商業銀行今天簽署為期2年的步道認養服務協議，分別認養唐麻丹山步道、東卯山步道，為山林步道環境盡一份心力。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿表示，為強化公眾參與及提升步道環境品質，每年積極與NGO團體合作辦理轄區步道認養。今天簽署步道認養服務約定4個月辦理1次步道與周邊環境清潔與損壞設施的修繕。

東卯山步道由台中市山岳會出力維護，所需費用由三信商業銀行全力贊助；唐麻丹山步道由台中縣登山會維護並自籌經費，展現出公私協力的最佳典範。

林業及自然保育署台中分署指出，自111年起，由台中市山岳會及三信商業銀行聯合認養東卯山步道，期間以生態工法理念維護步道，利用既有枯、倒木修繕步道並構築多處竹木護坡總長度約50公尺。號召山友「一人一袋護山林」協助搬運石材修築步道，辦理百人淨山活動，清理出超過50公斤垃圾。

台中縣登山會致力於山友的登山安全，112年協助統籌谷關七雄步道設置「山徑里程路標」，於步道上每100公尺設置一面路標，讓山友更容易掌握自已的位置，透過該里程路標反光的效果，安全找到回家的路。

台中縣登山會在今年2月28日完成谷關七雄最後一哩路「屋我尾山步道」山徑里程路標的設置，盼能降低迷途事件的發生。

台中市 山友 認養

延伸閱讀

溪頭又出亂象！ 占位行為讓園方頭痛 將公告並移置處理

高雄半屏山「嚴重崎嶇」採礦道路改善完工 登山健行不抱怨

危險！豐原高爾夫球場登山軌道車鋼索斷裂 5名男女送醫

影／受困峭壁！情侶登山挑戰卻迷路「進退兩難」 陸空馳援降落八通關大草原

相關新聞

泰安櫻花季展開！美女警察指揮交通吸睛 網：想被開罰單

台中后里泰安櫻花季已展開，昨天228假期吸引很多遊客賞花，大甲警分局派員警交通疏導，為加強宣導效果，該分局先找大甲派出所...

年後消費淡季 台中飯店「出招」推住房優惠搶客

春節連假後是飯店住房與餐飲市場的淡季，台中飯店業者推出住房與餐飲優惠，刺激消費。台中長榮桂冠推出「住房睡到自然醒」專案，...

台中通停車繳費不便 平台整合不善

台中市數位治理局去年6月推出台中通App，整合線上繳停車費功能，但App無法記錄信用卡號，每次繳費都得重新登記，便民措施...

台中水湳園區2筆地招商 吸引60企業

台中市水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案，經發局27日舉辦第二次招商說明會，3.86公頃的基地將引進國際級飯店及百...

八卦山大佛綠地森呼吸 綠覆率提高

八卦山風景區是彰化市最大的公園綠地，卻長期充斥著人工建物，為因應「簡單、自然、好用」及去除不必要人工設施的潮流，縣府透過...

合歡山停車場將收費 單日最高300元？

繼南投仁愛清境停車場啟用收費，合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場也將收費，民眾關心啟用時間，並認為單日最高收費300元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。