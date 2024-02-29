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台中水湳園區2筆地招商 吸引60企業

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市會展中心預計2025年啟用，旁邊經貿段6、8地號地上權招商，備受矚目。圖／台中市府提供
台中市會展中心預計2025年啟用，旁邊經貿段6、8地號地上權招商，備受矚目。圖／台中市府提供

台中市水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案，經發局27日舉辦第二次招商說明會，3.86公頃的基地將引進國際級飯店及百貨商場，可望打造下一個七期百貨商圈。市議員則擔心高額權利金及租金無上限，恐會造成業界卻步。

這項投資案初估金額超過300億元，吸引百貨、建設、土地開發及壽險等近60位「大咖」業者到場，包括國泰人壽、新光人壽、南山人壽，統一集團旗下統流開發、遠東百貨、台糖，興富發、遠雄、國建、新美齊、富華創新等都有興趣。

這兩筆土地位在預定2015年啟用的大台中會展中心旁，經發局長張峯源說，業者最擔心各項重大建設陸續完工，後續有交通壅塞問題。目前市府興建水湳轉運中心，另為解決國一大雅交流道平面道路交通瓶頸，交通部興建國道銜接台74線系統交流道，預定5月完工，可有效解決。

都發局正辦理第二次通盤檢討，此案6、8地號商業彈性更大。業者關切是否可做商辦，經發局表示，如符合容許類組，如國際貿易、文化創意產業等附屬辦公室，則可使用。

另停車需求，都市計畫規定每100平方公尺設置1停車位，減少停車問題。水湳園區立體通廊設施部分，都發局都市計畫第二次通盤檢討納入容積獎勵相關規定。

台中市議員楊大鋐說，樂見市府在水湳經貿園區積極招商引資，但經貿6、8地號全區地上權70年，權利金4年分三期共93億，每年租金要7千多萬，高額權利金及租金無上限，是否造成業界卻步，最後雷聲大雨點小？還待觀察。

台中市 地上權 都市計畫

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