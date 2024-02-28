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亞大醫院3月1日升格區域醫院收費變貴？ 院方說將這樣調整

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞大醫院。圖／亞大醫院提供
亞大醫院。圖／亞大醫院提供

亞洲大學附屬醫院3月1日起從地區醫院升格為區域醫院，是否收費變貴？亞大醫院表示，亞大配合政府政策，3月1日起收費依區域醫院收費標準，朝向醫學中心等級服務水準，為民眾提供醫療服務。門診醫藥費原本是180，3月1日起變成340；急診醫藥費原本是400，3月1日起變成650。

亞大醫院在官網公告，今年3月1日起，該院升格區域醫院，代健保署收取門、急診健保部分負擔金額調整，其中，門、急診掛號費收費金額不變，部分負擔配合健保署規範代收，調整為區域醫院等級，調整金額說明如下：

若未經轉診，門診看感冒，掛號費為100元，加上基本部分負擔從原本地區醫院的80元，3月1日調整為240元，意即醫藥費要付340元；未經轉診，急診掛號費為250元，加上基本部分負擔從地區醫院的150元，3月1日調整為400元，意即醫藥費要付650元，。

亞大醫院在官網公告，113年3月1日起，本院升格區域醫院，代健保署收取門、急診健保部分負擔金額調整。圖／亞大醫院提供
亞大醫院在官網公告，113年3月1日起，本院升格區域醫院，代健保署收取門、急診健保部分負擔金額調整。圖／亞大醫院提供
亞大醫院在官網公告，113年3月1日起，本院升格區域醫院，代健保署收取門、急診健保部分負擔金額調整。圖／亞大醫院提供
亞大醫院在官網公告，113年3月1日起，本院升格區域醫院，代健保署收取門、急診健保部分負擔金額調整。圖／亞大醫院提供

亞洲大學 健保署 醫學

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