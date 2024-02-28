鹿港打鐵厝產園區道路拓寬說明會 警民火爆推擠流會

由彰化縣政府開發鹿港打鐵厝產業園區遭鄰近的富麗大鎮社區住戶反對，縣府今天下午在富麗大鎮社區活動中心舉辦園區聯絡道路拓寬工程施工說明會時，約30多住戶及環團到場抗議，警方也調派警力維持秩序，一度與民眾民眾推擠，氣氛火爆，說明會不到半小時即被迫提前結束。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，說明會是基於當地居民行經打鐵巷安全考量，也有助於美化當地景觀及交通動線，會中也有部分民眾支持，反對開發的人士卻帶頭抗議干擾程序進行，因此提早結束，為了讓與會居民了解，仍發送施工規畫簡報紙本資料提供居民參考。

反鹿港打鐵厝產業園區自救會長林志賢帶領民眾抗議，彰化縣環保聯盟也到場聲援，抗爭民眾除舉著「捍衛家園，不要汙染」、「打鐵厝工區滾出去」等抗議布條，還在說明會場高聲表達反對。

林志賢指出，彰化縣仍有閒置工業區可供利用，而鹿港打鐵厝產業園區與鄰近約3千名住戶的富麗大鎮，僅一牆之隔，也相鄰醫院、小學預定地及淨水廠，若做為工業區恐會造成環境汙染，且富麗大鎮住戶已有過半戶連署反對鹿港打鐵厝產業園區，在內政部國土計畫審議會中，以缺乏適當性及合理性遭到否決，刪除城鄉發展區位改列農業發展地區，依法不能開發，自救會已提起行政訴訟，目前仍在台中高等法院審理中。

主持說明會的縣府經濟暨綠能發展處代理處長郭至善在說明會表示，聯絡道路拓寬工程並不在打鐵厝產園區內，但自救會人員無法接受這項說法，數度打斷發言，要求縣政府在法院審理期間，停止任何相關打鐵厝工業區開發的工程。