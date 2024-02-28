打掉不必要人工建物、設彰化最長溜滑梯 八卦山大佛綠地盡情「森呼吸」

八卦山風景區是彰化市最大的公園綠地，卻長期充斥著人工建物，為因應「簡單、自然、好用」及去除不必要人工設施的潮流，縣府透過大佛綠地森呼吸營造計畫重新打造，今天完工啟用，不僅提高整體綠覆率及增設休閒設施，園區還打造全縣內滑道最長，高低差最大的滑梯，讓親子們玩得更健康。

彰化八卦山風景區坐擁廣大蒼翠山林，如同彰化的後花園，更是彰化人的肺，卻歷經約30年來的開發，充斥著甚多人工建築，部分已破損老舊，甚至不符合環保與生態保育趨勢，早已引人詬病，像城觀處後方的八卦山自然生態園區，設置的水梯不僅耗能而且採水泥鋪面，不利水分涵養，造成土石滑落，乾涸時，則蚊蟲孳生。

為了改善不必要的人工建物現況，彰化縣政府獲內政部營建補助6000萬元，另自籌1200萬元，在八卦山自然生態園區辦理大佛綠地森呼吸營造計畫，依減法設計，去除包括閒置戲水池、水梯、混凝土鋪面、花架及矮牆等人工設施，恢復八卦山綠地的自然風貌。

縣長王惠美主持啟用儀式時表示，將八卦山自然生態園區原本過多的混凝土舖面敲除，移除病蟲害及生長不當喬木外，也保留多數喬木大樹，給予適當疏植，增加園區通透性，還在草皮新植大約3324平方公尺、灌木約4萬6000株，園區整體綠覆率從原有68%提升到75%，整體公園改善面積約2.2公頃。

園區內還打造二座溜滑梯，其中一座滑道高低差8.5公尺、長度27公尺，是彰化縣內滑道最長，高低差最大的滑梯；另一座溜滑梯高差6公尺、長度18公尺。王惠美期望未來串聯卦山村、天空步道、成功營區綠色學習園地、台語文創意園區及美學館，打造八卦山風景區新亮點。

王惠美說，縣府近年來積極打造共融式公園，繼第一座員林兔馬鹿公園、田尾怡心園以及八卦山大佛綠地森呼吸森，外，伸港鄉慶安水道旁新打造的「嬉濱海豚公園」將在3月2日啟用，是一座設有寵物園區、越野單車及海洋造型遊具設施的多功能濱海公園，當天還會發放1000個紫色多多龍小提燈。