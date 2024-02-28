「台中下個七期」藍綠關注 壽險百貨60大咖出席說明會

台中市水湳經貿園區經貿段6、8地號地上權開發案，去年四月曾引起市長、議員激烈過招。經發局27日舉辦第二次招商說明會，3.86公頃的基地將引進國際級飯店及百貨商場，可望打造下一個七期百貨商圈。

這項投資案初估金額超過300億元，業界高度關注，吸引百貨、建設、土地開發及壽險等近60位「大咖」業者到場，包括國泰人壽、新光人壽、南山人壽，統一集團旗下統流開發、遠東百貨、台糖，興富發、遠雄、國建、新美齊、富華創新等都有興趣。

這兩筆土地位在大台中會展中心旁，民進黨議員陳淑華去年四月質詢指會展中心及周邊建設，含這兩筆經貿用地進度延宕，應積極招商。市長盧秀燕表示，市府已準備好了，但陳淑華「根本假的」。

盧秀燕反問難道有人對這兩塊地有興趣「請議員明示」，陳淑華大怒要市長說清楚、不要扭曲，引發藍綠大戰。

經發局長張峯源說，去年8月第一次招商說明會，這次有興趣的業者提出更多問題。業者最擔心各項重大建設陸續完工，後續有交通壅塞問題。

市府指出，目前市府興建水湳轉運中心，另為解決國一大雅交流道平面道路交通瓶頸，交通部興建國道銜接台74線系統交流道，預定5月完工，可有效解決周邊道路問題。

都發局正辦理第二次通盤檢討，此案6、8地號商業彈性更大。業者關切是否可做商辦，經發局表示，如符合容許類組，如國際貿易、文化創意產業等附屬辦公室，則可使用。

另停車需求，都市計畫規定每100平方公尺設置1停車位，減少停車問題。水湳園區立體通廊設施部分，都發局都市計畫第二次通盤檢討納入容積獎勵相關規定。

經發局表示，此案腹地約3.86公頃，採設定地上權70年方式招商，須全街廓開發。

依市府進度，台中會展中心預計2025年啟用，面積10.9公頃，總樓地板面積達20.7萬平方公尺。會展中心分為東西兩側展館，東館由市政府出資興建，西館由國貿局負責，還沒有進度。