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八卦山大佛綠地森呼吸啟用 彰化最大溜滑梯亮相

中央社／ 彰化28日電
八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫，園區內打造二座溜滑梯，其中一座滑道高低差8.5公尺、長度27公尺，是彰化縣內滑道最長，高低差最大的滑梯。記者劉明岩／攝影
八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫，園區內打造二座溜滑梯，其中一座滑道高低差8.5公尺、長度27公尺，是彰化縣內滑道最長，高低差最大的滑梯。記者劉明岩／攝影

彰化縣改善八卦山風景區自然生態園區「八卦山大佛綠地森呼吸」，園區打造縣內公園滑道高度差最大的溜滑梯，今天舉行啟用典禮，吸引許多親子體驗。

彰化縣政府指出，為提升八卦山大佛風景區遊憩設施，獲內政部城鎮風貌及創生環境營造計畫競爭型補助新台幣6000萬元，縣府自籌配合款1200萬元，總經費共7200萬元，改善八卦山風景區自然生態園區。

縣府表示，改善計畫以簡單、自然、好用等原則，去除不必要人工設施，敲除原本過多的混凝土鋪面，移除病蟲害及生長不當的喬木，保留多數喬木大樹並適當疏植，增加園區通透性。另外，草皮新植3324平方公尺、灌木約4萬6000株，讓園區整體綠覆率從原有68%提升到75%，整體公園改善面積約2.2公頃。

啟用典禮上縣長王惠美致詞表示，八卦山大佛是彰化地標，風景區更是彰化最大的公園綠地，園區打造縣內公園滑道高度差最大的溜滑梯，高度差8.5公尺、長度27公尺，另一座溜滑梯高度差6公尺、長度18公尺，孩子可盡情遊玩。

王惠美說，園區可串聯卦山村、天空步道、成功營區綠色學習園地、台語文創意園區及美學館，打造八卦山風景區新亮點。

八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫，園區內打造二座溜滑梯，其中一座滑道高低差8.5公尺、長度27公尺，是彰化縣內滑道最長，高低差最大的滑梯。記者劉明岩／攝影 劉明岩
八卦山大佛綠地森呼吸營造計畫，園區內打造二座溜滑梯，其中一座滑道高低差8.5公尺、長度27公尺，是彰化縣內滑道最長，高低差最大的滑梯。記者劉明岩／攝影 劉明岩

八卦山大佛 溜滑梯

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