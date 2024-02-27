鄰客運站、交流道 中市投7千萬改善台灣大道行人交安
為提升民眾用路品質、行人安全，中市建設局與中央投入約7千萬，啟動台灣大道(安和路至朝富路)道路改善工程，改善範圍計1.9公里，預計７月底前完工。局長陳大田說，此次工程燙平道路面積約3.3萬平方公尺，人行道改善面積約5500平方公尺，提升路人安全，並美化天際線。
台灣大道為台中交通命脈，車流量大，其中與朝富路、黎明路、安和路三處路口，鄰近秋紅谷、各客運轉運站，行經國道一號、台74線，行人眾多，且較多大客車穿梭，現況對行人安全較不友善。
中市建設局投入約7千萬元，預計增設行人庇護島、天空纜線下地、道路車道標線檢討、路燈照明改善等，並集中消防栓、變電箱等公共設施，增加行人通行空間，而與安和路口行穿線退縮9至11公尺、朝富路口退縮4至15公尺，打造友善行人的無障礙環境。
陳大田表示，此次改善計畫總長度計1.9公里，道路燙平面積約3.3萬平方公尺，人行道改善面積約5500平方公尺，改善用路人安全及美化天際線，工程總經費約7,000千萬元，其中內政部國土管理署補助經費約5千萬元，地方自籌約2千萬元。
建設局說，工程已於去年11月底發包完成，但遇選舉、農曆春節，為減少交通衝擊，才於春節禁挖期（2月25日）結束後，由廠商進場施工，預計7月底前完工。
建設局表示，人行道、路口及道路鋪面工程，將採分區、分段(街廓)方式執行，施工期間將由義交協助指揮交通，請民眾遵循指引、改道通行。
陳大田強調，台中市是全國人口第二大城市，人行環境提升格外重要，市府將人行道改善列為施政重點，在市府及各級民代努力爭取下，積極爭取前瞻計畫經費挹注，改善交通環境，也屢獲獎項，成果受到肯定。
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