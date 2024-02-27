快訊

台積電熊本廠帶動房價飆升？專家：土地漲更多 鄰居先受惠

MLB／揮別前役慘烈 劉致榮中繼1局飆三上三下賞2K

《驚奇隊長》男星病逝！為什麼會得漸凍症？比植物人痛苦的漸凍人平均壽命僅3年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中人注意！台74北屯崇德段今起封3天 封閉時間看這裡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

國道一號大雅交流道銜接台74線快速道路工程，將從今晚9時30分起，連續三天（27日至29日），每日晚間9時30分至隔天凌晨5時30分封路，封閉路段為台74線14K+500~17K+700（北屯二至崇德間），封閉採東西雙向主線全部封閉，另外封閉台74西行潭子入口匝道、東行北屯一入口匝道，提醒用路人提早改道。

第五警分局長劉其賢說，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。籲請用路人配合相關交維措施及遵行方向，提早改道，用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。

第五警分局表示，因應台74線14K+500~17K+700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道封閉，交通維持管制期間請用路人體諒，配合行經此路段小心慢行，施工封閉期間原行駛台74線主線的車輛改道路線：

一、西行向：請提前在潭子、崇德出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經由西行向北屯二入口匝道重新進入快速道路。

二、東行向：請提前於西屯三、北屯一及北屯二出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經東行向崇德入口匝道重新進入快速道路。

三、用路人可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

國道一號銜接台74線系統交流道工程，今起連續3日封閉北屯崇德段全線道路，封閉時間是每晚9時30分至隔天清晨5時30分，警方呼籲用路人提早改道。圖／第五警分局提供
國道一號銜接台74線系統交流道工程，今起連續3日封閉北屯崇德段全線道路，封閉時間是每晚9時30分至隔天清晨5時30分，警方呼籲用路人提早改道。圖／第五警分局提供
國道一號銜接台74線系統交流道工程，今起連續3日封閉北屯崇德段全線道路，封閉時間是每晚9時30分至隔天清晨5時30分，警方呼籲用路人提早改道。圖／第五警分局提供
國道一號銜接台74線系統交流道工程，今起連續3日封閉北屯崇德段全線道路，封閉時間是每晚9時30分至隔天清晨5時30分，警方呼籲用路人提早改道。圖／第五警分局提供

慢行

延伸閱讀

誠品證實林口、台中社區店熄燈 「螞蟻雄兵深入全台」步調放緩

3.5億打造！台中烏日全民運動館興建、招商同步進行

影／台中北屯兩車疑闖紅燈 無辜機車騎士遭波及釀3傷

台中人注意！台74線北屯二至崇德段 今晚全線封閉8小時

相關新聞

彰化12歲以下行人 死傷逐年增

彰化伸港3姊弟遭無照老翁撞飛，2姊妹命危，分別在彰基、彰化秀傳醫院搶救。醫師表示，2姊妹對光、疼痛已有反應，狀況有進步。...

台中市府將標售200億元土地 內政部認為恐加重購屋負擔

台中市政府將於近期標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區內抵費地。內政部對此表示，統計台中市府從2019年至2023...

中市將標售123筆土地 林右昌：恐帶動房價上漲盼暫緩

台中市府將於近期標售第13期大慶及第14期美和庄市地重劃區內抵費地。內政部長林右昌指出，台中市府此舉，恐怕會帶動台中市房...

台中人注意！台74北屯崇德段今起封3天 封閉時間看這裡

國道一號大雅交流道銜接台74線快速道路工程，將從今晚9時30分起，連續三天（27日至29日），每日晚間9時30分至隔天凌...

日月潭水不到8成 現「鳥吃蟲」奇景

日月潭近來水位持續下降，潭畔露出一座座土石沙丘，民眾空拍照，溢流井附近的沙洲形成「鳥嘴」模樣，配合一旁漁民的船筏，猶如「...

LaLaport旁停車場 重招標闢建

台中Lalaport商場去年開幕後，周邊交通壅塞、停車位難求，市府去年3月動工興建泉源糖廠停車場，不過議員發現，原訂去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。