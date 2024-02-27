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歇業養雞場要復養 漢寶村民阻擋挨罰

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣芳苑鄉漢寶村有歇業畜牧場要恢復養雞，當地反雞糞汙染自救會搭帳篷抗議。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漢寶村有歇業畜牧場要恢復養雞，當地反雞糞汙染自救會搭帳篷抗議。記者簡慧珍／攝影

彰化縣是全國養雞最大縣，養雞數量名列全縣前茅的芳苑鄉，光是鄉內漢寶村就有56場，近3天閒置10多年的畜牧場，動工興建新雞舍，當地居民組成反雞糞汙染自救會，在通往畜牧場的道路停車阻擋工程車進出，警方到場開罰。自救會決定湊到5輛遊覽車，3月4日赴縣府抗議。縣府表示，芳苑禁止新設養雞場，但舊場復養不受限，將要求業者加強溝通。

彰化縣溪州焚化廠灰渣掩埋區爆滿，縣府規畫運往芳苑福興聯合垃圾場舊址掩埋，環保局已動支上億元，挖走舊垃圾送焚化爐，昨安排當地民眾參觀。當地漢寶村養殖團體到場抗議，要求挖走垃圾後，不能再回填灰渣。環保局強調灰渣經化驗無毒，不會危害環境，未來回填後，將興建休閒設施、回饋用電。

芳苑鄉養雞場多，近日已歇業的舊場有工程車輛進出，反雞糞自救會停車阻擋工程車進入，業者報警後，警方到場開罰單，自救會移走車輛，改在現場放交通錐，不讓大型工程車通行。

劉姓村民表示，業者宣稱採用最新養雞設備，但近8萬隻蛋雞一定有異味，他家與雞舍一牆之隔，雞舍僅花3天就架好鋼梁，還對外宣稱跟他協調好了，害他飽受誤會，若不抗議，一旦開始飼養，生活品質將受影響，他已好幾晚睡不好。

漢寶村長鄭鵬豐說，該畜牧場「小牛牧場」養殖家禽，已閒置10多年，近2年雞肉、雞蛋價格上漲，才出租飼養家禽，業者與居民協調2次都破局，該處位於上風處，下風處居住40%村民，大家都要去縣府抗議，阻止該養雞場營運。

鄉民代表陳進吉表示，芳苑鄉和漢寶村的畜牧場密度太高，若來現勘，就不會同意緊鄰住家的畜牧場復養。農業處表示，業者應敦親睦鄰，回應當地居民要求，公開說明飼養環境等，避免引起抗爭。

牧場 自救會

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