埔里2雞場爆禽流感 死雞竟移地轉運

南投縣埔里鎮合成里2家養雞場傳出禽流感，近日封場執行撲殺，但撲殺後雞隻卻是移至隔壁的廣成里集中，遭質疑處理失當，徒增傳染風險。南投縣家畜疾病防治所表示，基於交通因素須集中轉運，轉運作業昨已結束，全程徹底清消降低風險，呼籲毋須過度恐慌。

南投縣2018年迄今，長達6年未傳出禽流感疫情，近日埔里鎮合成里2家養雞場雞隻異常死亡，經通報採檢，確診H5N1亞型高病原性禽流感，近期封場移動管制，並執行撲殺作業，粗估撲殺4萬餘隻。

民眾投訴，防治所昨載運撲殺後死雞，未直接載送去焚燒化製，反而載到隔壁的廣成里中正路、西安路口集中，再載去燒，該路口附近有養雞場，引起周邊養雞業者恐慌，憂遭疫情波及，質疑撲殺化製作業處理失當。

投訴者說，雞撲殺後仍有傳染風險，若無法從案場直接送去焚化，應就近集中載運，而非跨域到其他鄰近雞舍腹地搬運，恐擴大疫情。

南投縣家畜疾病防治所表示，撲殺雞隻數量較多，經中央協助，調度外縣市業者處理，但其化製專用車不小，案場沿線道路寬度不足，場內腹地也無法讓2車作業，才選擇異地作為轉運點；不論是在案場內打包、載運出發、轉運點集中等，都有徹底消毒；外縣市業者支援載運化製作已完成，今起回歸縣府載運撲殺、焚化。

家畜疾病防治所表示，南投位居內陸，非候鳥遷徙高危險區，應是移動車輛或相關人員未落實清消，才導致疫情，呼籲養禽業者加強飼養環境管理，落實禽場防鳥、門禁管制、進出人車及器具消毒等，防範疫情傳播。