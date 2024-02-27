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日月潭水不到8成 現「鳥吃蟲」奇景

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
日月潭水位持續下降，民眾空拍溢流井附近的沙洲形成「鳥嘴」模樣，配合一旁釣筏，如同小鳥吃蟲的特別景象。圖／民眾提供
日月潭水位持續下降，民眾空拍溢流井附近的沙洲形成「鳥嘴」模樣，配合一旁釣筏，如同小鳥吃蟲的特別景象。圖／民眾提供

日月潭近來水位持續下降，潭畔露出一座座土石沙丘，民眾空拍照，溢流井附近的沙洲形成「鳥嘴」模樣，配合一旁漁民的船筏，猶如「鳥吃蟲」奇景。台電大觀電廠指出，由於上游集水區近來乾旱缺雨，配合一期稻作供灌，水庫蓄水率今年首度低到8成以下，呼籲民眾節約用水。

日月潭國家風景區指出，昔日整修270度的觀景平台，是為提供遊客更廣闊的「賞蛙」視角，讓遊客在任何位置都能拍到九蛙，張姓空拍玩家去年夏季日月潭水位回穩後，在九蛙疊像附近空拍，發現沿線步道、弧形平台，搭配一旁砌石、綠林，從空中鳥瞰彷彿巨魚張大嘴要吞了九蛙，直呼有趣。

近日張姓空拍玩家前往日月潭邊跑步，順道空拍潭面美景，在溢流井附近拍到水位下降而出現的潭底沙洲，發現溢流井有如鳥眼，沙丘形似鳥嘴，恰巧一旁有漁民船筏駛近，他說，空中俯看就像是「小鳥吃蟲」一般。

大觀電廠指出，日月潭水庫19日水位仍維持在746公尺，儲水率85%，但上周每日進水量僅40萬噸，周末下游供灌平均出水達160萬噸，目前日月潭水位降到745公尺，蓄水率今年首度跌破8成來到79.13%。由於上游集水區近來乾旱缺雨，台電呼籲民眾節約用水，未來一期稻供灌將持續到3月底。

日月潭 漁民 空拍

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