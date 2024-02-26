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南投守6年沒禽流感破功 死雞移地集中後才載去燒惹議
南投埔里2家養雞場傳出禽流感，近日封場執行撲殺，但撲殺後雞隻卻是移地集中，遭質疑處理失當，徒增傳染風險；家畜疾病防治所表示，基於交通因素須集中轉運，轉運作業已於今天結束，全程均徹底清消，降低風險，毋須過度恐慌。
南投縣2018年起至今長達6年未傳出禽流感疫情，未料埔里鎮合成里2家養雞場日前傳出有雞隻異常死亡，當地家畜疾病防治所獲通報採檢，確診H5N1亞型高病原性禽流感，近期封場進行移動管制，並執行撲殺作業，粗估撲殺4萬餘隻。
但有民眾投訴，該防治所今天載運撲殺後死雞，並未直接從案場載送去焚燒化製，反而是載到隔壁的廣成里中正路及西安路口集中後才載去燒，但該路口附近也有養雞場，造成相關養雞業者恐慌，憂遭疫情波及，質疑撲殺化製作業處理失當。
投訴民眾表示，撲殺後雞隻仍有傳染風險，若無法從案場直接送去焚化，也應該在周邊就近集中載運，而非跨域到其他鄰近雞舍腹地轉載搬運，恐造成擴大疫情。
南投縣家畜疾病防治所表示，由於撲殺雞隻數量較多，經中央協助調度外縣市專門業者協助化製，但其化製專用車不小，且未配置夾子，而案場沿線道路路幅不足，場內腹地也無法2車同時作業，作業時須並排，才評估在該里路旁為轉運點。
而在執行撲殺及集中轉運作業，不論是在案家場內打包、載運出發前、到轉運點集中至再出發等都有全面徹底消毒，降低傳染風險，民眾毋須過度擔心；且外縣市業者協助支援載運化製已於今天完成，明天回歸縣府直接載運撲殺雞隻焚化。
針對南投位居內陸，並非候鳥遷徙高危險區卻傳疫情，該所初步研判應是移動車輛或相關人員未落實清消所致，再次呼籲相關養禽業者業者應加強飼養環境管理，落實禽場防鳥、門禁管制、進出人車及器具徹底消毒等，防範疫情發生及傳播。
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