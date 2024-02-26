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養雞場緊鄰住家 居民組自救會3/4到彰縣府抗議

中央社／ 彰化26日電

彰化縣芳苑鄉漢寶村一處閒置10多年的養雞場申請復養通過，近日動工建雞舍，居民不滿，今天到雞場阻擋工程車進出，並揚言3月4日將到縣政府抗議。縣府呼籲業者應對外說明。

當地居民組成反雞糞污染聯合自救會，今天將車輛停在養雞場出入口，阻擋工程車進出，警方接獲業者報案，到場依道路交通管理條例向車主開出1張新台幣600元罰單，後來自救會改放交通錐。

劉姓村民說，這處養雞場將飼養近8萬隻蛋雞，勢必臭氣沖天，且他的住家與雞舍僅一牆之隔，附近也有幾戶人家，業者對外稱與他協調好了才動工，讓他被其餘居民誤會。若他不採取積極行動，一旦開始養雞，生活品質絕對會受影響，他們決定3月4日號召5輛遊覽車到縣府抗議。

鄉民代表陳進吉接受媒體訪問時表示，雖然業者保證養雞場設備現代化，但芳苑鄉畜牧場真的太多，尤其該畜牧場離附近村民住家僅20多公尺，非常離譜，縣府官員可能都坐在辦公室，若有到場會勘，就不會發生這種事。

彰化縣為全國養雞最多的縣市，養雞數量約2800萬隻，芳苑鄉養雞數量更名列前茅，其中的漢寶村即占56場。

彰化縣農業處向媒體說明，芳苑鄉沒有新設養雞場的空間，舊場復養則不在此限，呼籲業者基於敦親睦鄰，回應當地居民要求，公開說明飼養規模、設施等，避免引起地方反彈。

牧場 自救會

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