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焚化廠灰渣、養雞場都要來...這偏鄉好無奈 養殖戶苦嘆：如三等公民

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焚化廠灰渣、養雞場都要來 彰化這偏鄉好無奈

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣環保局將把溪州焚化廠灰渣運到芳苑鄉漢寶村掩埋。記者簡慧珍／攝影
彰化縣環保局將把溪州焚化廠灰渣運到芳苑鄉漢寶村掩埋。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州焚化廠灰渣掩埋區爆滿，將運往芳苑福興聯合垃圾場舊址掩埋，環保局今安排說明參觀活動，當地漢寶村養殖團體到場抗議，要求挖走垃圾後不能埋灰渣，環保局強調灰渣經化驗無毒，回填後將興建地方需要的設施。

芳苑福興聯合垃圾掩埋場位在芳苑鄉漢寶村新埔新生地，面積約8.6公頃，剩餘容量約9萬立方公尺，環保局規畫作為溪州焚化廠固化灰渣掩埋處，已動支1億元補助款挖走部分舊垃圾運往溪州焚化廠焚燒，並綠美化挖除區域的環境，今安排在地民眾及意見領袖參觀。

「歡迎清除舊垃圾，反對回填焚化廠灰渣。」漢寶養殖漁業生產區養殖生產區主任委員許煌周說，漢寶養殖生產區面積近500公頃，養殖戶數百人，近年環境汙染造成文蛤等養殖收成每況愈下，從7、8成減至3、4成，有些養殖池全軍覆沒，養殖戶苦不堪言，如果在海邊回填焚化廠灰渣一定會汙染環境。

許煌周說，漢寶村民像彰化縣三等縣民，小小村庄約3500村民就有56場畜牧場，縣政府新近又核准一場復養，村民忙著抗議之際，溪州焚化廠灰渣要運來漢寶村淹埋，實在很欺負漢寶人，村民一定會抗議。

環保局長江培根表示，環保局要回填的灰渣已送驗證實無毒，不會危害環境，已整理好的垃圾場環境開放參觀，多次有村民和意見領袖前來，都覺得做得不錯，如果養殖團體仍有疑慮，環保局可公開數據供各方檢視。

江培根說，芳苑福興聯合垃圾掩埋場在海邊，距離最近的漢寶村民居集中處約4公里，不會影響村民生活，環保局向上級爭取補助2億多元，挖走舊垃圾到溪州焚化廠焚燒，灰渣回填坑洞然後綠美化，未來將結合專業單位興建綠能教室，並根村民需求設置休憩設施、用電回饋，朝向建立依存關係正向發展。

綠美化

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