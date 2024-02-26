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這村已56畜牧場...又要增養8萬隻雞 偏鄉村民組自救會抗議彰縣府

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉漢寶村原「小牛牧場」申請復養，獲縣政府核發畜牧場登記證書。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漢寶村原「小牛牧場」申請復養，獲縣政府核發畜牧場登記證書。記者簡慧珍／攝影

彰化縣是全國養雞最大縣，養雞數量名列全縣前茅的芳苑鄉，光是鄉內漢寶村就占56場，最近3天內閒置10多年的畜牧場動工興建雞舍，居民組成反雞糞汙染聯合自救會今抗議，並決定號召湊足5輛遊覽車3月4日到縣政府抗議。

反雞糞惡臭汙染聯合自救會在通往畜牧場道路的路口停車，阻擋業者雇用的工程車輛進入，業者報警，警方到場後依道路交通管理條例開出600元罰單。自救會接單後移走車輛，改放圓錐不讓大型工程車通行。

發起抗議的劉姓村民表示，業者宣稱會採用最新設備養雞，但雞舍將飼養近8萬隻蛋雞，一定有異味，他家與雞舍僅一牆之隔，附近又有數戶居民，雞舍僅費時3天就樹立鋼梁支柱，他和居民見狀坐立難安，且業者對外說與他家協調好了，因此動工，他家飽受被誤會的困擾，如果不再和村民積極採取行動，雞舍一旦開始飼養，居民生活品質將一落千丈，想到這裡已數晚睡不好。

漢寶村長鄭鵬豐說，這家畜牧場「小牛牧場」閒置10多年，雞肉和雞蛋這兩年價格飛漲，業者認為有利可圖，去年經由農業掮客牽線承租畜牧場飼養家禽，去年和居民協調兩次都破裂；這個場址在漢寶村上風處，下風處集中居住約40%村民，大家很緊張，願意搭乘遊覽車到鄉公所陳情、去縣政府抗議，阻止畜牧場興建營運。

鄉民代表陳進吉表示，即使業者保證養雞場設施現代化，但芳苑鄉和漢寶村的畜牧場密度太高，縣政府官員可能坐在辦公室沒出來看，若現勘就不會同意緊鄰村民住家的畜牧場復養。

縣政府農業處，芳苑鄉沒有新設養雞場的空間，舊場復養不在此限，2022年有一場養雞場申請飼養7萬9000隻白肉雞，縣政府已核准，業者基於敦親睦鄰，應該回應當地居民要求，對外公開說明飼養規模等措施，避免引起抗爭破壞地方和諧。

彰化縣芳苑鄉漢寶村「小牛牧場」申請獲准復養，業者已施工，因漢寶村落就在下風處，引起村民抗議。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漢寶村「小牛牧場」申請獲准復養，業者已施工，因漢寶村落就在下風處，引起村民抗議。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漢寶村原「小牛牧場」申請復養，在牧場門口張貼縣政府核發畜牧場登記證書。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漢寶村原「小牛牧場」申請復養，在牧場門口張貼縣政府核發畜牧場登記證書。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漢寶村反雞糞惡臭汙染聯合自救會搭帳蓬，抗議「小牛牧場」申請獲准復養。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漢寶村反雞糞惡臭汙染聯合自救會搭帳蓬，抗議「小牛牧場」申請獲准復養。記者簡慧珍／攝影

牧場 自救會 遊覽車

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