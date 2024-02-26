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「最美派出所」再現！台中泰安派出所旁櫻花隧道盛開

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中中科崴力機電櫻花林已盛開。圖／中市府提供
台中中科崴力機電櫻花林已盛開。圖／中市府提供

全國櫻花季陸續起跑，有「全台最美派出所」之稱的泰安派出所，櫻花步道璀璨盛開，「113年后里櫻花季觀光活動」也浪漫登場；台中觀旅局長陳美秀表示，福壽山農場、武陵農場、大雪山森林遊樂區、八仙山森林遊樂區及新社區公所等，是台中著名賞櫻勝地，歡迎民眾到台中感受粉色浪漫氛圍。

「113年后里櫻花季觀光活動」由后里區公所主辦、觀旅局指導。后里區長賴同一表示，后里山城觀光資源豐富，舉凡農特產品、古蹟步道、遊樂園和酒莊等，產業形態豐富，邀請民眾一同嚐美食、買好禮，感受台中春櫻簇擁的粉紅色魅力。

賴同一也提醒，賞櫻期間維護環境清潔不易，除禁止違法設置流動攤販外，請民眾垃圾不落地，維護美好的賞櫻品質。

陳美秀補充，台中市區也有北屯區文昌國小旁的「平昌櫻花祭」，可在平地欣賞到近30棵八重櫻、富士櫻盛開美景。歡迎民眾白天賞櫻花，有場浪漫的邂逅，晚上再到中央公園賞燈，享受櫻花、花燈帶來的雙重視覺饗宴。

台中后里泰安櫻花已盛開，繁盛的粉紅浪漫，吸引不少民眾前往賞花。圖／中市府提供
台中后里泰安櫻花已盛開，繁盛的粉紅浪漫，吸引不少民眾前往賞花。圖／中市府提供

后里 櫻花季 賞櫻

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