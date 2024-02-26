文藝復興啟動 活化彰化田中老街

彰化縣二社田社區大學和修平科大昨天在源成發藝棧舉辦田中老街文藝復興運動，包括老街論壇及街區走讀活動，社大主秘王宇良表示，田中老街有很多古色古香的老建築非常有特色，希望老街的活化也能成為在地創生元素。

活動中，修平科大老師許名勝主講「尋找田中老屋的春天」、源成發藝棧負責人林孟輝老師分享「老屋點燈」、退休教官蕭添進分享他所畫的田中老屋風華。許名勝說，希望結合二社田社大串連更多關心老街的夥伴，結合產官學社力量一起活化老街，再現光環。

二社田社大執行長、田中國小校長陳泗正與主秘王宇良也指出，社大也陸續盤點田中適合導覽走讀的景點，包括60年以上都還在經營的老店包括有新幸福糖菓行、再源油行、德東百貨、錦源布莊，還有將老屋活化後經營的特色商店有源成發藝棧、女人香臭豆腐、石頭魚鐵道咖啡，及具有文化歷史價值的特色建築壽山堂、景崧醫院、田頭水文史館，希望未來都能成為街區活化再生的元素。

林孟輝是田中高中國文老師，他說，去年一股熱忱承租了源成發老商號，這間老屋有89年歷史，是從日治待代就經營南北雜貨批發，屋主後來閒置，最近申請老屋活化補助進行整修後，他即向屋主承租，希望未來能成為一個在地的藝術沙龍，讓大家也能以文會友。

張錫池是前二水消防隊小隊長，退休後就積極投入田中與二水在地文史調查工作，他說，田中老街無論是老建築、在地傳統產業都很有特色，但面對經營者年紀已經大了，有些傳統產業會逐漸沒落，所以要進行老街的文藝復興，盼能集合專家的建議和輔導，讓在地傳統產業能永續經營，讓老街活力再現。