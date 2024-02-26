台中西大墩公園有墓碑？文化意象惹誤會

台中西大墩公園為市定考古遺址「牛罵頭文化遺址」，市府規畫文化意象，在園內多處草叢旁石頭刻字，被民眾認為像墓塚、墓碑，也缺乏園藝修剪、解說牌，不懂該設計意義；民進黨市議員楊典忠表示，應顧慮使用觀感，規畫好景觀養護方式。中市府表示，將評估增設文字解說、導覽網址連結。

西大墩公園位於台中西屯區，為市府開闢建設開挖時，在牛罵頭文化層挖出多量三連杯、陶器、小型梳型玉飾等，2011年8月公告為市定考古遺址，市府為將破壞程度降至最低，依文資法規定，維持遺址地形地貌，公園由建設局維護管理。

楊典忠接獲民眾反映，西大墩公園2023年環保節能減碳館完工後，市府為營造遺址文化意象，在場外設置20多顆石頭，並在上方刻字，包含長方形石刀、繩紋陶、玉錛、巴布薩族、沙魚牙項鍊、琉璃珠、三連杯、豆形器、閃玉錛鑿型器、櫛點紋等，但缺乏文字解說，難懂意涵。

楊典忠指出，這些石頭周圍雜草叢生，民眾晚間運動散步時，感覺看似「墓碑」、「墓塚」，心裡「毛毛的」；呼籲市府應加強民眾使用觀感，做好規畫景觀養護方式。

中市建設局說明，西大墩公園為加強與考古遺址文化聯繫，以大肚山生態走廊概念，用多樣化功能原生種植栽，以「自然花園」概念設計，藉植栽自然演替，感受四季變化，整體成果獲得第十屆台灣景觀大獎肯定。

建設局表示，景觀石頭部分，提供考古關鍵字提升趣味性，部分當座椅使用，將評估增加文字解說、導覽網址連結。