中台灣燈會 輪椅族遇人潮難行

中台灣元宵燈會受民眾歡迎，但身障者唐先生認為，中央公園燈區的行人通道狹窄，遇龐大人流時，輪椅族難通行；建議未來可增設鋪板擴展行人空間，規畫完善動線，落實人流管制。市府表示，步道及廁所等設施，均符合無障礙規範，也加強人流疏導，將與權責單位研商拓寬既有步道。

中台灣元宵燈會9天來，參觀人數突破250萬人次，展期延展至28日。不過，身障者唐先生說，中央公園腹地大，綠地草原空間多，但行人道較狹窄，難容納大量人流，步道滿滿人潮，毫無輪椅族可通行空間，加上人流方向未統一，人潮交錯且擁擠，非但不友善身障者，更容易導致推擠、進而發生意外。

唐先生建議，中央公園面對大量人流時，人行步道不一定能容納大量人潮，若可從硬體上拓寬步道，或是活動時增設臨時鋪板，擴大可容納人流，並落實動線方向、人流管制，便可提供更好的活動品質，也對身障者、有嬰兒推車等的民眾，能更友善參與活動。

觀旅局表示，中央公園步道及廁所等設施，均符合無障礙規範，市府現場也加強人流疏導，並藉由中央公園APP，提供導覽園區各項服務設施友善動線，提升身障朋友賞燈的便利性，未來會因應大型活動舉辦需求，與場地權責單位研商拓寬既有步道，共同打造更舒適無礙環境。