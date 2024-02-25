高中老師有藝術家的夢 租下老屋推動藝文活動
彰化縣田中高中老師林孟輝去年開始承租老屋源成發，並規劃成藝棧，昨天也邀請高雄藝術家王國仁到藝棧交流，和大家分享自己當設計師的創作歷程，林孟輝說，他希望把老屋變成藝文交流空間，也帶動地方美學提升。
林孟輝是田中高中國文老師，也是書法社指導老師，他說，去年一股熱忱承租了源成發老商號，這間老屋有89年歷史，是從日治待代就經營南北雜貨批發，屋主後來閒置，最近申請老屋活化補助進行整修後，他即向屋主承租，希望未來能成為一個在地的藝術沙龍，讓大家也能以文會友。
「我也曾懷抱當藝術家的夢」筆名牧白的林孟輝說，很多年輕學子也會有想當藝術家、設計師等夢想，因此他昨天在源成發藝棧規劃了王國仁「藝術家圖什麼」新書座談會，今天則配合舉辦田中鎮老街走讀活動。
王國仁與田中小鎮早在2011年即結下良緣，林孟輝說，當年他在部落格發現一位創作力旺盛的藝術家阿殘(王國仁)後，還特地南下參觀阿殘在臺南文化園區的門神意象戶外創作活動，2014年王國仁更接受田中進發密麻花食品公司邀請繪製壁畫，逐漸開展出他的壁畫創作和教學的道路。
兩人從網路的藝術交流，到王國仁昨天走進林孟輝的老屋藝棧，和大家分享他的創作歷程，也讓大家更了解藝術家的真實生活樣貌，林孟輝說，在地企業家也親自參與藝文活動，進發蜜痲花食品總經理吳政達和喬大公司董事長陳新典等人也都贊助認購王國仁新書送給鎮內學校及鎮立圖書館，希望把藝術的種子散播在田中小鎮。
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