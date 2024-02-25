高中老師有藝術家的夢 租下老屋推動藝文活動

彰化縣田中高中老師林孟輝去年開始承租老屋源成發，並規劃成藝棧，昨天也邀請高雄藝術家王國仁到藝棧交流，和大家分享自己當設計師的創作歷程，林孟輝說，他希望把老屋變成藝文交流空間，也帶動地方美學提升。

林孟輝是田中高中國文老師，也是書法社指導老師，他說，去年一股熱忱承租了源成發老商號，這間老屋有89年歷史，是從日治待代就經營南北雜貨批發，屋主後來閒置，最近申請老屋活化補助進行整修後，他即向屋主承租，希望未來能成為一個在地的藝術沙龍，讓大家也能以文會友。

「我也曾懷抱當藝術家的夢」筆名牧白的林孟輝說，很多年輕學子也會有想當藝術家、設計師等夢想，因此他昨天在源成發藝棧規劃了王國仁「藝術家圖什麼」新書座談會，今天則配合舉辦田中鎮老街走讀活動。

王國仁與田中小鎮早在2011年即結下良緣，林孟輝說，當年他在部落格發現一位創作力旺盛的藝術家阿殘(王國仁)後，還特地南下參觀阿殘在臺南文化園區的門神意象戶外創作活動，2014年王國仁更接受田中進發密麻花食品公司邀請繪製壁畫，逐漸開展出他的壁畫創作和教學的道路。