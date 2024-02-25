彰化田中老街文藝復興啟動 不讓老屋凋零找出在地創生元素

彰化縣二社田社區大學和修平科大、田中鎮源成發藝棧今天舉辦田中老街文藝復興運動，除了上午有老街講座論壇，下午還有街區走讀活動，社大主秘王宇良表示，田中老街有很多古色古香的老建築非常有特色，且目前很多都還在經營傳統雜貨店、小吃店等，希望老街的活化也能成為在地創生元素。

田中老街文藝復興運動今天在源成發藝棧登場，上午安排由修平科大老師許名勝主講「尋找田中老屋的春天」、源成發藝棧負責人林孟輝老師分享「老屋點燈」、退休教官蕭添進分享他所畫的田中老屋風華。

許名勝說，修平科大再現田頭水USR計畫結合二社田社大希望串連更多關心老街的夥伴，結合產官學社力量一起活化老街再現光環，今天下午他也與在地文史工作者張錫池為大家現場導讀田中老街。

二社田社大執行長、田中國小校長陳泗正與主秘王宇良也指出，社大陸續盤點田中適合導覽走讀的景點，包括60年以上都還在經營的老店包括有新幸福糖菓行、再源油行、德東百貨、錦源布莊，還有將老屋活化後經營的特色商店有源成發藝棧、女人香臭豆腐、石頭魚鐵道咖啡，及本身就具有文化歷史價值的特色建築.壽山堂、景崧醫院、田頭水文史館，希望未來都能成為街區活化再生的元素。

女人香臭豆腐負責人黃小莉今天也分享甘苦談，她說因為對老屋的熱愛，她租下老屋來經營小店，甚至結合藝文活動，但有時也得面對現實的生計問題，例如還要再去斜槓接工作，才能養得起小店，雖甘之如飴，但還是有辛苦面得突破，需要更多人的支持。