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彰化田中老街文藝復興啟動 不讓老屋凋零找出在地創生元素

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣二社田社區大學和修平科大今天在源成發藝棧舉辦田中老街文藝復興運動論壇講座，下午則進行街區走讀活動。記者林宛諭／攝影
彰化縣二社田社區大學和修平科大今天在源成發藝棧舉辦田中老街文藝復興運動論壇講座，下午則進行街區走讀活動。記者林宛諭／攝影

彰化縣二社田社區大學和修平科大、田中鎮源成發藝棧今天舉辦田中老街文藝復興運動，除了上午有老街講座論壇，下午還有街區走讀活動，社大主秘王宇良表示，田中老街有很多古色古香的老建築非常有特色，且目前很多都還在經營傳統雜貨店、小吃店等，希望老街的活化也能成為在地創生元素。

田中老街文藝復興運動今天在源成發藝棧登場，上午安排由修平科大老師許名勝主講「尋找田中老屋的春天」、源成發藝棧負責人林孟輝老師分享「老屋點燈」、退休教官蕭添進分享他所畫的田中老屋風華。

許名勝說，修平科大再現田頭水USR計畫結合二社田社大希望串連更多關心老街的夥伴，結合產官學社力量一起活化老街再現光環，今天下午他也與在地文史工作者張錫池為大家現場導讀田中老街。

二社田社大執行長、田中國小校長陳泗正與主秘王宇良也指出，社大陸續盤點田中適合導覽走讀的景點，包括60年以上都還在經營的老店包括有新幸福糖菓行、再源油行、德東百貨、錦源布莊，還有將老屋活化後經營的特色商店有源成發藝棧、女人香臭豆腐、石頭魚鐵道咖啡，及本身就具有文化歷史價值的特色建築.壽山堂、景崧醫院、田頭水文史館，希望未來都能成為街區活化再生的元素。

女人香臭豆腐負責人黃小莉今天也分享甘苦談，她說因為對老屋的熱愛，她租下老屋來經營小店，甚至結合藝文活動，但有時也得面對現實的生計問題，例如還要再去斜槓接工作，才能養得起小店，雖甘之如飴，但還是有辛苦面得突破，需要更多人的支持。

張錫池是前二水消防隊小隊長，退休後就積極投入田中與二水在地文史調查工作，他說，田中老街無論是老建築、在地傳統產業都很有特色，但面對經營者年紀已經大了，有些傳統產業會逐漸沒落，所以要進行老街的文藝復興，盼能集合專家的建議和輔導，讓在地傳統產業能永續經營，才能讓老街活力再現。

二社田社區大學和修平科大再現田頭水USR計畫希望串連更多關心老街的夥伴，一起活化老街再現光環。記者林宛諭／攝影
二社田社區大學和修平科大再現田頭水USR計畫希望串連更多關心老街的夥伴，一起活化老街再現光環。記者林宛諭／攝影

文史工作者 老屋 老街

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