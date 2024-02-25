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影／泰安櫻花季開跑花滿開 遊客湧進最美派出所旁賞花
台中后里泰安櫻花季今天開跑，櫻花已滿開，遊客湧進最美派出所泰安派出所附近賞花，看到櫻花整排開滿花，驚呼「好美！」，后里區長賴同一表示，今年氣候溫暖，櫻花開花較早，現在已滿開。
泰安派出所表示，今年氣溫較熱，泰安櫻花季開跑日櫻花剛好滿開，開花最美狀態預計可維持一周。
「最美派出所」泰安派出所是著名賞櫻景點，被列入全國櫻花盛開指標景點，八重櫻現在盛開。今天起到3月3日期間是櫻花季。
今天櫻花季登場，台中市觀旅局長陳美秀與多位市議員到場，遊客湧入賞花，攤位區也有很多採購遊客。賴同一表示，每年元宵節前後，后里泰安櫻花的浪漫氛圍，讓人流連忘返，歡迎大家到后里感受浪漫、拍美照、享美食。
后里區公所今年結合周邊商家推出許多優惠活動，方便民眾除來后里賞櫻，也可以順遊中社花市鬱金香花海、月眉糖廠千年樟樹、薩克斯風文化館、木匠兄妹DIY體驗、萌芳花卉農場、發現星村、鳳凰山登山步道、麗寶樂園等周邊景點。
台中市觀旅局表示，今年的泰安櫻花季今天登場，為避免賞櫻期間大量人潮及車潮湧入造成周邊巷道塞車，大甲警分局泰安派出所將於2月18日、2月24日至3月3日，並延伸至3月9、10日，實施為期12天的交通管制。
在進入泰安的三豐路、福安路與安眉路、福美路、重劃東路等路口進行交通管制，為確保賞櫻品質，泰安派出所旁停車場活動期間不開放車輛停放，建議民眾可搭火車至泰安火車站，以步行或騎乘iBike沿福美路、安眉路至泰安派出所賞櫻。
「后里泰安櫻花季」每年都有許多遊客賞花，后里區公所推出優惠活動，民眾在泰安櫻花服務台領取活動DM，可憑活動DM至周邊商家使用各家優惠方案，這次合作商家有中社花市、約客厚禮、星月文旅、醬油海、奇典租車行、麗寶樂園、松鶴酒莊等多家后里知名特色店家。
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