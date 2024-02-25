協助大專青年就業 台中勞工局弘光大學駐點服務
為協助大專校院在校學生因應職場需求，台中市政府勞工局後天起將在弘光科技大學舉辦8場次駐點服務，由就服員提供學生職涯諮詢、各項補助專案說明、最新就業資訊等，協助青年學子瞭解各項就業服務資源，以順利銜接職場就業。
勞工局長林淑媛說，市長盧秀燕十分重視青年就業議題，因此推出「青秀樂台中—就業成功」2.0方案，將青年就業服務分為「職涯探索期」、「求職準備期」、「就業媒合期」3階段，並積極與大專院校、高中職等教育單位合作，讓青年提早適應職場整備求職能量，於畢業後縮短求職等待，順利進入職場及穩定就業。
勞工局就業服務處說，青年常因初入職場對就業現況不甚瞭解而錯過適性的就業機會，透過學校駐點可就近提供學生職涯諮詢，協助青年順利跨出職場第一步，此駐點服務是後天起至6月4日的雙周二下午4時30分至6時30分，地點在國際會議廳前餐廳廣場，相關資訊可至官網 (https://gov.tw/Kae)查詢，或打電話（04）22289111分機36100洽詢。
弘光科技大學說，在經濟變動的環境下，唯有具備多元技能，才能隨時因應就業市場。學校雖以醫護起家，但鼓勵學生不斷提升自我量能，兩年前曾與台中市沙鹿就業服務站合作進校駐點服務，獲得師生好評，老師也會與就服員交流，瞭解市府對青年提供的就業服務措施，並與學生們說明及分享。
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