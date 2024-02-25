聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投中寮石龍宮「泡麵土地公」 戒藥生力軍

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
中寮鄉石龍宮有「泡麵土地公」之稱，除提供祭拜過的泡麵給信徒，還把泡麵等生活物資，捐助藥癮戒治個案。圖／南投縣衛生局提供
中寮鄉石龍宮有「泡麵土地公」之稱，除提供祭拜過的泡麵給信徒，還把泡麵等生活物資，捐助藥癮戒治個案。圖／南投縣衛生局提供

南投縣中寮鄉石龍宮以「泡麵土地公」聞名，春節期間信眾吃掉6萬碗泡麵，捐贈超過4千箱。石龍宮與南投縣衛生局合作，推動「即食暖心」計畫，針對經濟弱勢族群、出監藥癮個案提供生活物資，並持續輔導就業，幫助他們回到社會生活。

一般人祭拜土地公以花生、麻糬為供品，中寮鄉石龍宮信眾卻是一箱一箱搬泡麵來拜，廟方再免費提供祭拜後的泡麵給信眾享用，小小土地公廟，常出現上百人一起吃泡麵景象，「泡麵土地公」名號不脛而走。

南投縣衛生局毒防中心關懷藥癮個案時，發現許多人出監後，沒有經濟來源、獨居，連維持日常生活都困難，衛生局洽詢石龍宮，能否提供泡麵等生活物資，幫助弱勢度過難關，獲得廟方同意。

受助藥癮個案「小芬」說，在她沒經濟能力時，收到泡麵等食物，度過沒有工作的期間，後來衛生局幫忙轉介就業，她已找到工作，將努力接受後續戒癮治療，不辜負社會和土地公的幫忙。

石龍宮主委吳常源說，泡麵都是信眾捐贈，廟方願意伸出援手，幫助藥癮個案，除此之外，石龍宮也幫助縣內弱勢學生學雜費，長期將泡麵捐贈給弱勢族群，傳達土地公的愛心。

衛生局長陳南松說，這項計畫為藥癮個案帶來實質幫助，希望社會各界協助；有藥癮戒治需要可諮詢免費專線：0800-770885。

土地公 泡麵 衛生局

延伸閱讀

南投「泡麵土地公」成戒癮生力軍 送泡麵助藥癮者度難關

一款辣雞麵紅進沃爾瑪、好市多 三養破產翻身260億泡麵王國

台北內湖2/24夜弄土地公遶境 警規劃2階段交管

南投縣府攜手泡麵土地公 助弱勢藥癮者不餓肚子

相關新聞

台中霧峰光復新村將納參山處 下月拍板

台中市霧峰區光復新村是早期省府宿舍群，台中市文化局2012年登錄為文化景觀，2014年勞工局輔導成立青創基地；光復新村活...

全面加裝扶手 中市改造84處老舊公廁

台中市推動陽光公廁，但部分公廁老舊、潮濕髒亂與陰暗。台中市環保局推動翻轉老舊公廁，針對圖書館、風景區、公園與景點84處老...

連2年虧損 台中7文資場館門可羅雀

台中市委外經營的文化資產場館共7處，位於市區的台灣府儒考棚參觀人次逐年減少，部分場館委外營運連2年虧損。議員批評，文資場...

彰化花壇文德宮 元宵遶境迎燈排

彰化花壇白沙坑元宵迎燈排自2008年，登錄公告為彰化縣無形文化資產以來，自清朝傳承至今已有196年，昨天元宵節舉行點燈祈...

南投中寮石龍宮「泡麵土地公」 戒藥生力軍

南投縣中寮鄉石龍宮以「泡麵土地公」聞名，春節期間信眾吃掉6萬碗泡麵，捐贈超過4千箱。石龍宮與南投縣衛生局合作，推動「即食...

廣角鏡／竹編舞台 「孟竹築夢」

南投鹿谷是全台最大冬筍產地，縣府打造低碳旅遊，昨在鹿谷鄉石馬公園推出「竹夢森活節」，請來與國際品牌愛馬仕合作的藝術家范承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。