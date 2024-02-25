南投中寮石龍宮「泡麵土地公」 戒藥生力軍

南投縣中寮鄉石龍宮以「泡麵土地公」聞名，春節期間信眾吃掉6萬碗泡麵，捐贈超過4千箱。石龍宮與南投縣衛生局合作，推動「即食暖心」計畫，針對經濟弱勢族群、出監藥癮個案提供生活物資，並持續輔導就業，幫助他們回到社會生活。

一般人祭拜土地公以花生、麻糬為供品，中寮鄉石龍宮信眾卻是一箱一箱搬泡麵來拜，廟方再免費提供祭拜後的泡麵給信眾享用，小小土地公廟，常出現上百人一起吃泡麵景象，「泡麵土地公」名號不脛而走。

南投縣衛生局毒防中心關懷藥癮個案時，發現許多人出監後，沒有經濟來源、獨居，連維持日常生活都困難，衛生局洽詢石龍宮，能否提供泡麵等生活物資，幫助弱勢度過難關，獲得廟方同意。

受助藥癮個案「小芬」說，在她沒經濟能力時，收到泡麵等食物，度過沒有工作的期間，後來衛生局幫忙轉介就業，她已找到工作，將努力接受後續戒癮治療，不辜負社會和土地公的幫忙。

石龍宮主委吳常源說，泡麵都是信眾捐贈，廟方願意伸出援手，幫助藥癮個案，除此之外，石龍宮也幫助縣內弱勢學生學雜費，長期將泡麵捐贈給弱勢族群，傳達土地公的愛心。

衛生局長陳南松說，這項計畫為藥癮個案帶來實質幫助，希望社會各界協助；有藥癮戒治需要可諮詢免費專線：0800-770885。