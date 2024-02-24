中市最美接種站今重啟湧人潮 醫師籲民眾打疫苗增保護力

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
有「最美接種站」稱號的文心森林公園接種站今天重啟。圖／診所醫師施勝桓提供
有「最美接種站」稱號的文心森林公園接種站今天重啟。圖／診所醫師施勝桓提供

國內新冠、流感等呼吸道疫情增溫，有「最美接種站」的稱號的台中市文心森林公園疫苗接種站今天重啟，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等4種公費疫苗，湧現人潮，衛生局今在萬和宮開設快閃社區接種站，萬和宮董事長蕭清杰帶頭施打新冠XBB疫苗，廟方也廣播宣傳下，3個小時就施打近百人。

衛生局長曾梓展說明，衛生局在文心森林公園設立的疫苗接種站，新冠疫情期間創下開設長達430天、服務4.8萬人，且因周圍綠意環抱美景，醫護服務口碑好，有「最美接種站」的稱號，熄燈半年後，去年11月18日重啟打到今年2月4日，服務3776人次。因原址另有規畫，衛生局積極爭取移至惠文路、向上路口旁的公園保全值勤室重啟，打到4月28日，服務時間為每周六下午1時至5時，周日上午8時至12時，由承接的施勝桓診所提供接種服務。

衛生局說明，疾管署統計，中市今年累計新冠肺炎併發重症個案有近600例，上周也新增96例新冠併重症個案；流感重症今年累計30例，其中上周新增5例流感重症確診個案，分別為30多到80多歲者，皆有慢性疾病史。

衛生局提醒，今年自1月以來，多種呼吸道病原體同時於社區中活動，類流感及新冠疫情升溫，接種疫苗是預防疾病最有效的方式，流感、新冠肺炎XBB及肺炎鏈球菌等3種都是不活化疫苗，可和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗接種資格的民眾，應盡速接種，以及時獲得保護力。

診所醫師施勝桓說明，近期因開學後群聚，仍是呼吸道疾病的好發季節，就診病患多為全家一起來，很多過年沒出門，一篩就是流感、新冠確診，「較往年兇猛」。建議未確診者、計畫出國者，及家中有長者或是慢性病、免疫力低下者，仍要接種疫苗保護自己及他人。

台中市衛生局今在萬和宮開設快閃社區接種站，由萬和宮董事長蕭清杰（右三）帶頭施打新冠XBB疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供
台中市衛生局今在萬和宮開設快閃社區接種站，由萬和宮董事長蕭清杰（右三）帶頭施打新冠XBB疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供
有「最美接種站」稱號的文心森林公園接種站今天重啟。圖／診所醫師施勝桓提供
有「最美接種站」稱號的文心森林公園接種站今天重啟。圖／診所醫師施勝桓提供
台中市衛生局今在萬和宮開設快閃社區接種站，由萬和宮董事長蕭清杰（左）帶頭施打新冠XBB疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供
台中市衛生局今在萬和宮開設快閃社區接種站，由萬和宮董事長蕭清杰（左）帶頭施打新冠XBB疫苗。圖／診所醫師施勝桓提供

新冠肺炎 疫苗 衛生局 類流感

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