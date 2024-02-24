南投「泡麵土地公」成戒癮生力軍 送泡麵助藥癮者度難關

南投縣中寮鄉石龍宮以「泡麵土地公」聞名，春節期間信眾吃掉6萬碗泡麵，捐贈泡麵超過4千箱。石龍宮得知關懷藥癮個案出監後日常生計困難，和南投縣衛生局合作「即食暖心」計畫，提供經濟弱勢個案生活物資協助，並持續輔導就業，讓他們有信心度過後續戒癮治療。

受助藥癮個案小芬說，感謝衛生局個管員及石龍宮協助，在她沒經濟能力，甚至連三餐都沒著落的情況下，提供她泡麵等食物，讓她度過沒有工作的這段期間，現在，在衛生局幫忙轉介就業服務下，她已找到工作，也會好好努力接受後續戒癮治療，不辜負社會大眾和土地公的幫忙。

一般祭拜土地公以花生、麻糬為供品，中寮鄉石龍宮信眾卻是一箱一箱泡麵地拜，廟方再免費提供祭拜後的泡麵給信眾享用，讓小小土地公廟，常出現上百人一起吃泡麵景象，「泡麵土地公」名號不脛而走。

今年春節7天連假，石龍宮信眾就吃掉6萬碗泡麵，捐贈的泡麵更超過4千箱。南投縣衛生局毒防中心個管員在關懷藥癮個案時，發現許多個案出監後，常面臨沒有經濟來源、獨居，甚至日常生活維持困難的情形，於是向石龍宮詢問，能否提供泡麵等生活物資，幫助弱勢個案度過難關，讓他們感受社會溫暖。

石龍宮主委吳常源說，這些泡麵都是信眾捐贈，作為社會的一分子，石龍宮願意伸出援手，幫助藥癮個案，能做到的必定全力協助，除此之外，石龍宮也幫助縣內弱勢學生學雜費，並長期將泡麵捐贈給弱勢族群和團體，傳達土地公的愛心。