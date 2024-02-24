全台最大冬筍產地推竹療癒 愛馬仕藝術家也貢獻作品
南投縣鹿谷鄉市全台最大冬筍產地，南投縣政府打造低碳旅遊新特色，今天在鹿谷鄉石馬公園推出竹夢森活節，除了千人竹筒飯DIY，並由愛馬仕合作藝術家范承宗打造大型裝置藝術「孟竹築夢」，讓遊客品嘗新鮮冬筍還能欣賞精品藝術，體驗難得的竹林療癒。
鹿谷鄉小半天石馬公園今天吸引大批遊客，參加竹夢森活節。除了公園內粉嫩的櫻花林，鄰近具有面積廣達2100公頃的竹海，還有專人免費竹林導覽與茶席，在竹林、花海和茶香中，可深度體驗生態並療癒身心。
南投縣長許淑華和上千民眾一起用鹿谷盛產冬筍製作竹筒飯，筍香與飯香揉合在一起，曾姓遊客說，冬筍清脆香甜爽口，是冬季珍饈市場價格每台斤要350塊，能夠在產地用冬筍做竹筒飯實在難得，吃完更讓人齒頰留香。
許淑華說，鹿谷與竹山擁有豐富竹產業，小半天的孟宗竹產量為全台二分之一，供應全台灣過年時必吃的美食冬筍，目前也正值在地冬筍季，除了製作竹筒飯，也集結了在地小農設攤，讓大家能買到當令最鮮甜的冬筍。
這次竹夢森活節主題大型裝置藝術「孟竹築夢」，由國際級竹藝家范承宗打造。他擅長以以台灣傳統手工器物為創作出發點，再融入新的創作觀念，讓人耳目一新，國際精品愛馬仕特別與范承宗合作，透過竹編藝術與愛馬仕旗艦店合作陳列裝置藝術，讓南投竹編藝術躍上國際精品舞台。
竹夢森活節以五感療癒為主軸，集結藝術、體驗以及音樂，「孟竹築夢」裝置是舞台也是藝術裝置，並以音樂、舞蹈、親子互動等系列演出，帶來獨特的體驗。築夢森活節今天起至3月3日週末舉行，午時段有竹筒飯DIY，還販售在地農特產與工藝的竹市集、在活動場域內集章活動可兌換豐富多樣的竹編DIY與竹美食。遊客也可串連鄰近、杉林溪等景點，來趟身心療癒之旅。更多活動詳情可上樂旅南投./program/blocked.gif查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言