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全台最大冬筍產地推竹療癒 愛馬仕藝術家也貢獻作品

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
愛馬仕合作藝術家范承宗為竹夢森活節設計「孟竹築夢」既是裝置藝術、也是舞台。圖／南投縣政府提供
愛馬仕合作藝術家范承宗為竹夢森活節設計「孟竹築夢」既是裝置藝術、也是舞台。圖／南投縣政府提供

南投縣鹿谷鄉市全台最大冬筍產地，南投縣政府打造低碳旅遊新特色，今天在鹿谷鄉石馬公園推出竹夢森活節，除了千人竹筒飯DIY，並由愛馬仕合作藝術家范承宗打造大型裝置藝術「孟竹築夢」，讓遊客品嘗新鮮冬筍還能欣賞精品藝術，體驗難得的竹林療癒。

鹿谷鄉小半天石馬公園今天吸引大批遊客，參加竹夢森活節。除了公園內粉嫩的櫻花林，鄰近具有面積廣達2100公頃的竹海，還有專人免費竹林導覽與茶席，在竹林、花海和茶香中，可深度體驗生態並療癒身心。

南投縣長許淑華和上千民眾一起用鹿谷盛產冬筍製作竹筒飯，筍香與飯香揉合在一起，曾姓遊客說，冬筍清脆香甜爽口，是冬季珍饈市場價格每台斤要350塊，能夠在產地用冬筍做竹筒飯實在難得，吃完更讓人齒頰留香。

許淑華說，鹿谷與竹山擁有豐富竹產業，小半天的孟宗竹產量為全台二分之一，供應全台灣過年時必吃的美食冬筍，目前也正值在地冬筍季，除了製作竹筒飯，也集結了在地小農設攤，讓大家能買到當令最鮮甜的冬筍。

這次竹夢森活節主題大型裝置藝術「孟竹築夢」，由國際級竹藝家范承宗打造。他擅長以以台灣傳統手工器物為創作出發點，再融入新的創作觀念，讓人耳目一新，國際精品愛馬仕特別與范承宗合作，透過竹編藝術與愛馬仕旗艦店合作陳列裝置藝術，讓南投竹編藝術躍上國際精品舞台。

竹夢森活節以五感療癒為主軸，集結藝術、體驗以及音樂，「孟竹築夢」裝置是舞台也是藝術裝置，並以音樂、舞蹈、親子互動等系列演出，帶來獨特的體驗。築夢森活節今天起至3月3日週末舉行，午時段有竹筒飯DIY，還販售在地農特產與工藝的竹市集、在活動場域內集章活動可兌換豐富多樣的竹編DIY與竹美食。遊客也可串連鄰近、杉林溪等景點，來趟身心療癒之旅。更多活動詳情可上樂旅南投./program/blocked.gif查詢。

南投縣竹夢森活節吸引上千名親子體驗竹筒飯DIY。圖／南投縣政府提供
南投縣竹夢森活節吸引上千名親子體驗竹筒飯DIY。圖／南投縣政府提供
愛馬仕合作藝術家范承宗為竹夢森活節設計「孟竹築夢」既是裝置藝術、也是舞台。圖／南投縣政府提供
愛馬仕合作藝術家范承宗為竹夢森活節設計「孟竹築夢」既是裝置藝術、也是舞台。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華和上千名遊客一起用冬筍製作竹筒飯。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華和上千名遊客一起用冬筍製作竹筒飯。圖／南投縣政府提供

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