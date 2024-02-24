異體字能否混用？名字應尊重個人意願

很多人取名時，因各種原因常使用異體字，像是彰化立委謝衣「鳯」、陳秀「寳」都有異體字，初期常被寫錯，幾經宣傳已為大眾熟悉。彰化胡姓國文老師說，「寳」、「寶」都是美玉的意思，有些人會通用或簡寫，但姓氏「鐘」、「鍾」就不能混用，「峰」、「峯」雖通用，但意思略不同，應尊重當事人意願。

立委陳秀寳的「寳」字常被寫錯，她說戶口名簿雖然是「寳」，但兒時連老師都會糾正她寫錯字，她久而久之也會寫成正體字，選舉文宣為了讓選民覺得自然，或者印刷廠打不出異體字，就改印成正體字的「寶」，不過在立法院或相關簽名文件，都會維持原本的名字。

彰化縣議員「凃」淑媚說，她的姓氏「凃」是兩點，常被寫成三點，更誇張還被寫成糊塗的「塗」，這就沒法接受；參加公開活動時，有人把「凃」念成「ㄩˊ」，幸好她夠資深，旁人聽見都會幫忙正音，雖然常被寫錯，但畢竟是姓氏，她會盡可能要求改正。

胡姓資深國文老師說，「寳」字常被混淆，但與「寶」意思相同，都代表美玉，有的人會簡寫成「宝」，部分銀行也認可。

不過，她強調，姓氏中「涂」與「凃」、「鐘」與「鍾」是完全不同的姓氏，不能混用；「溫」與「温」常用在寫作上，兩者能通用，「峰」與「峯」雖可混用，但「峰」字有綿延不絕的意思，「峯」則有高頂意涵，尤其名字代表個人，還是要尊重當事人意願。