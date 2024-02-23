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彰化弱勢千人宴缺人缺錢 主辦單位籲各界支持撐過第十年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣快樂天堂基金會今與多個社福團體合辦志工行前會議，請社會大眾有錢出錢、有人出人。圖／快樂天堂基金會提供
彰化縣快樂天堂基金會今與多個社福團體合辦志工行前會議，請社會大眾有錢出錢、有人出人。圖／快樂天堂基金會提供

彰化縣快樂天堂基金會一連10年招待弱勢民眾圍爐，今年經費缺口達140萬元，距離預定舉辦日期3月3日不到10天，基金會今希望社會大眾送暖助貧，讓弱勢民眾快樂度過農曆正月。

快樂天堂基金會「寒冬圍爐．千人饗宴」邁入第十年，今年將在社頭果菜市場舉辦，預計籌辦300桌，招待來自中、彰、投3000名弱勢民眾用餐，但截至目前資金百萬缺口，讓基金會。

基金會董事長、彰化縣議員張雪如表示，「寒冬圍爐，千人饗宴」從150桌增至現在300桌，起初只邀集彰化弱勢民眾用餐，如今開放鄰近縣市的低收入戶、街友、獨老等弱勢民眾報名，服務累計逾2.1萬人次，弱勢民眾到場享用餐點也取領白米、禦寒衣物物品，並參加現金、電視摸彩。

快樂天堂基金會結合多個社福團體今舉辦志工行前會議，參與的員榮醫療體系副院長尹文國說，員榮醫療體系佩服張雪如長期實踐活動，這個活動與長期照顧社區民眾為己任的員榮醫療體系理念不謀而合，因此醫院繼續參加以善盡關懷弱勢民眾的社會責任。

「寒冬圍爐，千人饗宴」今年活動經費約需450萬元，員榮醫療體系率先認捐100桌，資金缺口仍有140萬元，每桌認養費3000元，張雪如希望社會善心人士慷慨解囊，或來當志工。

弱勢家庭 張雪如 彰化 認養

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