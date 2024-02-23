第2年參賽就奪燈王！台灣燈會花燈競賽 台南第二監獄「這一班」拿大獎

2024年台灣燈會在台南，機關團體組花燈競賽「燈王」，由法務部矯正署台南第二監獄作品「鰲龍騰躍揚府城、國運昌隆慶400」獲得，評審評語完美無瑕，精緻程度令人驚嘆。台南第二監獄是第2年參賽，由6位受刑人花了10個月創作，有信心得獎但沒想到跳級拿下最大獎，背後是有「藝術班」的養成。

台南第二監獄副典獄長黃坤芳表示，參與的受刑人有6人，都是藝術班成員，去年第一次參賽拿到優等，今年第2年參賽，對得獎有信心，但「越級拿下燈王」，還是非常驚喜，創作過程可看出受刑人的認真及重視細節，評審分白天和夜間審查，晚上亮燈若看到花燈的骨架就會影響整體美觀，因此要不斷討論修改，甚至不惜拆掉重做，加上受刑人刑期都較長，比較能夠專心創作。

台南第二監獄約2年前成立「藝術班」，開設書法、繪畫、西畫、花燈等課程，聘請專業老師授課，一周上課2次其餘時間就可在班上專心創作，透過藝術陶治受刑人，這次花燈創作投入長達10個月，幾乎不眠不休，除了收容人的努力及創意，還有行政人員及藝術班主管等人付出，終奪下大獎。

評審對燈王的評語是「鰲龍騰躍揚府城，國運昌隆慶400」作品創意十足，符合本次大會主題精神，除龍年意象兼富台南400歷史意義。造型排列組合，生動流暢，燈光朋亮、變化均勻，裱布做工細緻，電動海浪創新，完美無瑕，為上乘之作。

機關團體組共92件得獎作品，另5件特優是高雄女子監獄「祥雀錦簇錦繡前程」 ，新竹監獄「減碳救地球」、 台中監獄「順興布袋戲」、 彰化監獄「龍祥鳳舞圓 滿福祿花燈」及台北監獄「普羅民遮慶繁榮」花燈。