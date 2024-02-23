車廂廣告「同鮭魚進」挨轟「傷口上撒鹽」 中捷：將全面下架

台中捷運列車車門的廣告文案，寫著「逆流而上，同鮭魚進」，諧音「同歸於盡」，有民眾搭乘發現認為不吉祥，更有網友看了批評「是嫌台中捷運死過的人不夠多嗎？」議員痛批，盧市府、交通局難道都沒有人把關審核？拿中捷死亡事故來當彩繪文字，擺明在傷口上撒鹽。中捷表示，今天將全面下架該廣告，後續公司將納入檢視重點，更加審慎檢視。

台中捷運去年新增彩繪車廂圖案，但近日有民眾發現，其中一節新的彩繪車廂有鮭魚圖案，竟然是取同歸於盡諧音的「同鮭魚進」當標語，引發爭議。

民進黨議員林祈烽痛批，盧市府和中捷公司真的有夠惡劣，這是在嘲笑去年的中捷意外事故嗎？顯然盧市府和中捷公司都沒有記取教訓，所以才敢把有重大傷亡事故的事件拿來當彩繪嘲諷。

民進黨議員周永鴻說，去年台中捷運才發生重大事故造成市民罹難，現在還在車廂用「同鮭魚進」諧音開「同歸於盡」的笑話，真的很扯，要求中捷必須儘速處理。

中捷公司表示，該廣告為雀客旅館集團及阿利海鮮所刊登，業者為了宣傳異業結合，特推出一系列較詼諧的文案，來吸引消費者注意，其中有關鮭魚主題文案，意喻要和鮭魚的習性一樣逆流而上。

中捷公司指出，針對中捷各項廣告的內容，中捷公司均有訂定審核機制，有關類似廣告，後續公司將納入檢視重點，更加審慎檢視。