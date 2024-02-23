為台中市毛小孩謀福利 潭子首座寵物公園6月完工

毛小孩已是人類的家人，台中市潭子區近11萬人口，卻沒有一處寵物公園，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取，潭子第三公墓轉型設置為寵物公園專區，而年輕學子有機車考照需求，一併規劃，今與建設局、動保處會勘，市府將於1個月內完成規劃，6月底設置完工。

今早，楊瓊瓔、賴朝國與市府建設局、動保處會勘。楊瓊瓔說，潭子區人口數增，不少家庭飼養寵物，目前規範公園溜狗需繫繩，在寵物專區內，可以放手讓毛小孩盡情奔跑嬉戲；政府要為毛小孩謀福利，楊說，潭子第三公墓遷葬綠美化後，規劃的工區一佔地約12300平方公尺，距離住家有段距離，獲各界認同。

賴朝國說，利用潭子第三公墓轉型綠美化工程，將潭子寵物公園一併納入規劃，成為潭雅神第一座寵物公園。

建設局說明，第三公墓面積約12300平方公尺，生管處已完成公墓遷葬作業，交由建設局進行辦理綠美化工程，分別種植喬木、灌木、草皮及建置步道、座椅、噴灌、照明、停車等設施。

動保處指出，規劃寵物專區佔地約1500平方公尺，包含，大狗區1000平方公尺、小狗區500平方公尺，並將施設寵物運動、飲水、洗手足台及安全圍籬、座椅、垃圾桶、告示牌等設施，預計1個月內提送先期規劃報告，送建設局作細部設計及維管。

楊瓊瓔表示，台中區雖有監理站場地可以練習機車，高中職應屆畢業生陸續滿18歲，想找場地、練習考機車駕照，加上潭子第三公墓轉型公園，腹地寬廣，增設機車路考練習場，嘉惠潭子、北屯與大雅區高中職應屆畢業生，就近練習，節省時間。

建設局指出，綠美化工程經費約2500萬，規劃增設寵物公園及機車考照練習場約500萬元，合計工程總經費約3000萬元，將於今年6月底完工。