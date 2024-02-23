快訊

板橋集合住宅火警狂冒大量濃煙 火場1男1女無呼吸心跳送醫搶救

1天割3次！大叔長痔瘡嫌就醫麻煩 「自割5年」尷尬下場曝光

Google新摺疊手機Pixel Fold 2外觀設計曝光！鏡頭、螢幕邊框、機身都變了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為台中市毛小孩謀福利 潭子首座寵物公園6月完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市潭子區近11萬人口，卻沒有寵物公園，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取，潭子第三公墓轉型設置為寵物公園專區，而年輕學子有機車考照需求，一併規劃，市府將於1個月內完成規劃，6月底設置完工。圖／台中市議員賴朝國提供
台中市潭子區近11萬人口，卻沒有寵物公園，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取，潭子第三公墓轉型設置為寵物公園專區，而年輕學子有機車考照需求，一併規劃，市府將於1個月內完成規劃，6月底設置完工。圖／台中市議員賴朝國提供

毛小孩已是人類的家人，台中市潭子區近11萬人口，卻沒有一處寵物公園，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取，潭子第三公墓轉型設置為寵物公園專區，而年輕學子有機車考照需求，一併規劃，今與建設局、動保處會勘，市府將於1個月內完成規劃，6月底設置完工。

今早，楊瓊瓔、賴朝國與市府建設局、動保處會勘。楊瓊瓔說，潭子區人口數增，不少家庭飼養寵物，目前規範公園溜狗需繫繩，在寵物專區內，可以放手讓毛小孩盡情奔跑嬉戲；政府要為毛小孩謀福利，楊說，潭子第三公墓遷葬綠美化後，規劃的工區一佔地約12300平方公尺，距離住家有段距離，獲各界認同。

賴朝國說，利用潭子第三公墓轉型綠美化工程，將潭子寵物公園一併納入規劃，成為潭雅神第一座寵物公園。

建設局說明，第三公墓面積約12300平方公尺，生管處已完成公墓遷葬作業，交由建設局進行辦理綠美化工程，分別種植喬木、灌木、草皮及建置步道、座椅、噴灌、照明、停車等設施。

動保處指出，規劃寵物專區佔地約1500平方公尺，包含，大狗區1000平方公尺、小狗區500平方公尺，並將施設寵物運動、飲水、洗手足台及安全圍籬、座椅、垃圾桶、告示牌等設施，預計1個月內提送先期規劃報告，送建設局作細部設計及維管。

楊瓊瓔表示，台中區雖有監理站場地可以練習機車，高中職應屆畢業生陸續滿18歲，想找場地、練習考機車駕照，加上潭子第三公墓轉型公園，腹地寬廣，增設機車路考練習場，嘉惠潭子、北屯與大雅區高中職應屆畢業生，就近練習，節省時間。

建設局指出，綠美化工程經費約2500萬，規劃增設寵物公園及機車考照練習場約500萬元，合計工程總經費約3000萬元，將於今年6月底完工。

台中市潭子區近11萬人口，卻沒有寵物公園，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取，潭子第三公墓轉型設置為寵物公園專區，而年輕學子有機車考照需求，一併規劃，市府將於1個月內完成規劃，6月底設置完工。圖／台中市議員賴朝國提供
台中市潭子區近11萬人口，卻沒有寵物公園，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取，潭子第三公墓轉型設置為寵物公園專區，而年輕學子有機車考照需求，一併規劃，市府將於1個月內完成規劃，6月底設置完工。圖／台中市議員賴朝國提供
台中市潭子區近11萬人口，卻沒有寵物公園，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取，潭子第三公墓轉型設置為寵物公園專區，而年輕學子有機車考照需求，一併規劃，市府將於1個月內完成規劃，6月底設置完工。圖／台中市議員賴朝國提供
台中市潭子區近11萬人口，卻沒有寵物公園，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取，潭子第三公墓轉型設置為寵物公園專區，而年輕學子有機車考照需求，一併規劃，市府將於1個月內完成規劃，6月底設置完工。圖／台中市議員賴朝國提供

公墓 寵物 毛小孩

延伸閱讀

獨／台體大80學生釀休學風暴 抗議校方賺租金換教室遭回：那就集體休學

綠委要求台中市長立院備詢 楊瓊瓔：別急著用食安政治操作

影／寒害急凍！台中梨穗嫁接4次、災損破3成 明公告補助辦法

中市再檢出台糖肉含西布特羅 楊瓊瓔轟：中央要向地方檢驗員道歉

相關新聞

車廂廣告「同鮭魚進」挨轟「傷口上撒鹽」 中捷：將全面下架

台中捷運列車車門的廣告文案，寫著「逆流而上，同鮭魚進」，諧音「同歸於盡」，有民眾搭乘發現認為不吉祥，更有網友看了批評「是...

期待落空…南投燈會無人機秀補件不及 最後2天表演確定喊卡

南投燈會無人機群飛展演遭檢舉機型外觀與申請資料不符，緊急喊卡。無人機廠商今天評估設備更換與補件程序無法在期限前完成，南投...

台中嗨起來！上萬樂迷朝聖 清水「浮現祭」明後登場

樂壇盛事台中「浮現祭」邁入第5年，明、後天將在清水區鰲峰山登場，每年總吸引上萬國內、外樂迷朝聖，今年有熱門樂團告五人、麋...

排水臭味粉碎類歐洲美景 彰化縣府今同意盡快清淤

彰化縣大村鄉「櫻花歐洲村」社區外火車通過的倒影照片，曾被稱讚美景有如「秒到歐洲」，實際倒影社區彩色房屋的過溝排水幾乎終年...

為台中市毛小孩謀福利 潭子首座寵物公園6月完工

毛小孩已是人類的家人，台中市潭子區近11萬人口，卻沒有一處寵物公園，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國爭取，潭子第三公墓轉型設置為...

影／清境奔羊節湧進3000遊客 興奮爭看綿羊寶寶逛大街

清境農場奔羊節今年由113頭柯麗黛綿羊組成的綿羊大軍，上午與遊客一同從青青草原南端票口出發，沿台14甲線一同奔向清境國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。