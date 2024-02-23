台中嗨起來！上萬樂迷朝聖 清水「浮現祭」明後登場

樂壇盛事台中「浮現祭」邁入第5年，明、後天將在清水區鰲峰山登場，每年總吸引上萬國內、外樂迷朝聖，今年有熱門樂團告五人、麋先生、怕胖團等台、港、日、韓共80多組藝人開唱，將嗨翻清水小鎮。

清水區知名音樂祭「浮現祭」，明起2天在鰲峰山運動公園登場，集結台、港、日、泰、韓、馬等多個國家地區的樂團藝人，在台中海線地區帶來搖滾慶典。

文化局表示，特別的是，平埔族拍瀑拉過新年節慶時，由婦女表演娛賓的「牽田舞」，也將在「浮現祭」牛罵頭舞台演出，展現屬於在地的搖滾精神。

文化局長陳佳君說，沙鹿區早期是平埔拍瀑拉族群聚落，俗稱「沙轆社」，每年農曆8月2日過新年，祭祀祖靈儀式後，婦女會穿著傳統服裝跳樁米舞及牽田舞，當跳「牽田」時眾人圍成圈圈，唱起祭祖歌跳舞狂歡，讓過年活動達到最高潮，是深具特色的民俗文化。

浮現祭自2021年在清水區舉行，已成為台灣大型指標性音樂祭，藉由沙轆社牽田舞與熱門音樂對話，讓更多年輕朋友認識傳統的平埔族拍瀑拉節慶文化。

浮現音樂主辦單位表示，今年擴大活動規模，串連大台中Live House，除明、後天在清水主會場的精彩演出，今天的前夜祭和明天「#MAH 20240224」將分別在迴響藝文展演空間和搖滾教室(School of Rock)登場，明深夜與Legacy Taichung聯手打造「中港不夜城」，讓樂迷嗨翻一整夜。

清水主會場除鰲峰山運動公園，今年將解鎖兩大新場域，包括海線信仰中心「紫雲巖」，結合元宵猜燈謎，邀請觀眾共襄盛舉，欣賞來自日本、泰國、香港和台灣的偶像與樂團的演出，度過難忘的元宵音樂會。

另一個新場域為陽光草坪，位於從嘉陽高中停車場走至會場的第一站，不僅擁有舒適草坪，還可俯瞰整個海線，無敵景色映入眼簾，一覽無遺。