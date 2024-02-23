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梨山封茶藏富品茗會明登場 新社一探立體香水櫻瀑布
春天到，櫻花陸續綻放，和平區公所明在福壽山農場千櫻園舉辦「櫻為幸福 封茶藏富品茗茶會」，可穿著漢服粉墨變裝，享受櫻吹雪品茗；新社區沿線櫻花盛開，櫻花鳥森林規劃香水櫻瀑布，櫻花漸層堆疊，空氣中散發陣陣清香，雙重饗宴，花期到下月上旬。
和平區公所「櫻為幸福 封茶藏富品茗茶會」明在千櫻園登場，邀請通過梨山茶產地認證標章的茶農與民眾，一同坐在櫻花樹下，享受優質梨山茶，體驗櫻吹雪樂趣。
活動兩大組軸為「品茗茶會」、「封茶藏富」，今年以「穿越時空鬧元宵」為題，茶會設計漢服體驗，提供燈籠、湯圓、御守、封茶明信片、茶食、限定梨山品茗杯，民眾穿漢服在櫻花樹下品茶，體驗元宵節的熱鬧氛圍。
和平區公所表示，「封茶藏富」代表向2024年寫下期許與祝福，封存2兩梨山茶，等待開封時機成熟，與至親好友共同品嚐幸福茶湯。
新社區櫻花鳥森林園內香水櫻飄香，近期吸引遊客入園賞櫻，業者表示，香水櫻瀑布造景採漸層設計，粉嫩香水櫻盛開宛如瀑布，因而得名。
園內櫻十字步道的香水櫻花海，步道不採直線通透，讓香水櫻左右交錯、堆疊，是遊客喜愛換裝浴衣的打卡熱點之一。
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