溪頭露營區228重開放 初期50帳

暫停營運兩年的溪頭露營區，去年順利委外經營，由「蟬說集團」得標承租後，進行全面環境設施改善後，將原本帳位尺寸較小的問題，重新調整帳位數到100個以下，目前先分區開放50帳訂位，2月28日對外營業。

過去每遇連續假期都會「一帳難求」的溪頭露營區，因設施及設備老舊，台大實驗林管處決定自前年2月起委外招商，去年由「蟬說集團」得標後，暫停對外營業，辦理環境改善工程。

溪頭營林區主任彭嘉文說，業者已針對溪頭露營區包括露營、炊事、熱水淋浴等，以及公共浴廁進行環境設施改善，原本帳位尺寸比較小，廠商在完成軟硬體設施整理後，重新調整帳位數到100個以下，日前在官網公告宣布27日線上開賣A、D、E等3區共50帳，2月28日正式入住。

據蟬說集團公告，未來露營區區分單帳與包區2大類，前者平日價格從1000元至2000元不等、假日價格則是1500元至2500元不等；後者平日價格3000元至4500元不等、假日價格從4000元至6000元不等，除A、D、E等3區共50帳開放訂位外，陸續開放B區、C區、F區、G區、H區等高海拔營位、包區營位及車泊區。