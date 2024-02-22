聽新聞
test
0:00 / 0:00
睽違兩年！溪頭露營地228將重新開放 初期只有50帳位
民眾敲碗已久的溪頭露營區，去年順利委外經營，由「蟬說集團」得標承租後，業者為符合目前露營區的需求，針對場區內包括露營、炊事、熱水淋浴等，進行全面的環境設施改善，將原本帳位尺寸較小的問題，重新調整帳位數到100個以下，目前先分區開放50帳訂位，2月28日正式對外營業。
國內露營風氣盛行，特別是過往「一帳難求」的溪頭露營區，每遇連續假期通常都會滿帳下，讓台大實驗林管處決定自前年2月起，因原有露營區設施及設備老舊，採取委外招商，一度暫停對外營業，去年由民間「蟬說集團」得標，並完成簽約與公證事宜，立刻進行改善工程，重新調整帳位數到100個以下，日前在官網公告宣布27日線上開賣A、D、E等3區共 50帳，2月28日正式入住。
溪頭營林區主任彭嘉文說，溪頭露營區已針對場區內包括露營（帳台、泊車）、炊事（野炊、烤肉、營火場）、熱水淋浴等，以及公共浴廁進行環境設施改善，原本帳位尺寸比較小，廠商在完成軟硬體設施整理後，整個營地除多功能服務台外，還提供品牌帳棚租賃展示區、飲水機、冰箱、洗滌、衛浴、電力等設備，也予人有現代化露營地的規模，滿足民眾需求，並提高遊憩品質。
據蟬說集團公告，未來露營區區分單帳與包區2大類，前者平日價格從1000元至2000元不等、假日價格則是1500元至2500元不等；後者平日價格3000元至4500元不等、假日價格從4000元至6000元不等，除A、D、E等3區共 50帳開放訂位外，陸續開放B區、C區、F區、G區、H區等高海拔營位、包區營位及車泊區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言