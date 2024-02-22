睽違兩年！溪頭露營地228將重新開放 初期只有50帳位

民眾敲碗已久的溪頭露營區，去年順利委外經營，由「蟬說集團」得標承租後，業者為符合目前露營區的需求，針對場區內包括露營、炊事、熱水淋浴等，進行全面的環境設施改善，將原本帳位尺寸較小的問題，重新調整帳位數到100個以下，目前先分區開放50帳訂位，2月28日正式對外營業。

國內露營風氣盛行，特別是過往「一帳難求」的溪頭露營區，每遇連續假期通常都會滿帳下，讓台大實驗林管處決定自前年2月起，因原有露營區設施及設備老舊，採取委外招商，一度暫停對外營業，去年由民間「蟬說集團」得標，並完成簽約與公證事宜，立刻進行改善工程，重新調整帳位數到100個以下，日前在官網公告宣布27日線上開賣A、D、E等3區共 50帳，2月28日正式入住。

溪頭營林區主任彭嘉文說，溪頭露營區已針對場區內包括露營（帳台、泊車）、炊事（野炊、烤肉、營火場）、熱水淋浴等，以及公共浴廁進行環境設施改善，原本帳位尺寸比較小，廠商在完成軟硬體設施整理後，整個營地除多功能服務台外，還提供品牌帳棚租賃展示區、飲水機、冰箱、洗滌、衛浴、電力等設備，也予人有現代化露營地的規模，滿足民眾需求，並提高遊憩品質。