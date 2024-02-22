影／把握228假期 台中高山、平地掀粉紅熱潮 住房率「心花開」

台中知名賞櫻景點武陵農場上萬株櫻花進入盛花期，微風吹撫「櫻吹雪」浪漫落地，花期到3月中旬；福壽山農場千櫻園綻放，花況佳可到3月底，大梨山賞櫻熱潮帶動住房率，梨山賓館住房率九成以上。平地后里區泰安派出所、崴立公園、新社櫻花季開鑼，高山、平地掀起粉紅旋風。

受暖冬影響，今年櫻花零星提早綻放，加上寒流零下低溫影響，梨山高海拔櫻花部分花苞、花瓣凍傷，武陵農場表示，出現咖啡色花瓣就是凍傷所致，照片畫面呈現，宛如粉紅浪潮出現「陰影」。

農場內露營區、茶莊、古松櫻花帶、隘口櫻花林已滿開，白色霧社櫻、粉色系昭和櫻與紅粉佳人、桃紅色山櫻與八重櫻爭艷，藍天與翠綠山頭相互印襯，是大自然春天最好的顏料。李姓遊客說，能看到凍傷的「咖啡色系」櫻花，也算一種幸運，還是好美。

遊客可到平安鐘敲響幸福鐘聲，挑高望遠露營區整片粉紅花海，高處欣賞白、粉、桃紅漸層感；武陵茶莊晚間加碼夜櫻點燈，自備熱茶品夜櫻之美，抬頭仰望無光害銀河星空，浪漫滿分。

福壽山農場千櫻園進入盛花期，遊客入園能聽到蜜蜂來回穿梭「嗡嗡嗡」聲，爭睹櫻花綻放的甜蜜，副場長郭孟斯說，今年花況佳，主力千櫻園有近2千棵櫻花，為粉紅色系昭和櫻、富士櫻，近期不少婚紗業者、專業外拍取景，宛如置身國外。

遊客服務中心附近的百櫻園，花況8成，粉紅昭和櫻與桃紅色緋寒櫻點綴，2區花期可到3月下旬。

高山這波粉紅熱潮讓住房率也「心花開」，福壽山農場本月住房率9滿，3月達7成；梨山賓館住房率9成，「比農曆春節還要好！」；武陵農場因富野度假村整修，房間數銳減，房間幾乎一位難求。

不想舟車勞頓，台中市后里區著名的泰安櫻花季本月25日開跑，有「最美派出所」之稱的大甲警分局泰安派出所，周邊60多棵八重櫻已綻放，吸引遊客駐足；后里區三豐路旁崴立櫻花公園，佔地千坪，多品種櫻花已滿開。