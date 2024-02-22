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百年后里馬場優化 欣賞馬術馬戲體驗騎馬趣

中央社／ 台中22日電

台中后里馬場將於23至25日舉辦「2024年全國馬場馬術錦標賽」，百萬名駒、專業騎手相聚，騎手和馬匹間展現協調性，另有馬戲團表演，民眾可欣賞馬術、馬戲，還能體驗騎馬樂趣。

台中市觀旅局長陳美秀今天告訴中央社記者，后里馬場是后里人的記憶、地標，也是國內馬術運動的起源地。園區兼具動態活動及靜態展覽功能，委外營運廠商將馬術競技場重新整理優化地坪，今年將與中華民國馬術協會共同舉辦14場全國性馬術賽事。

陳美秀指出，營運廠商揮別COVID-19疫情期間經營困境，投入資金建設后里馬場，上月底舉辦「2024年全國馬術障礙超越錦標賽」，全國100多匹名駒及精銳選手齊聚，一同競技、切磋技藝。

她說，2月23、24、25日將舉辦全國性第2場比賽「2024年全國馬場馬術錦標賽」，百萬名駒、專業騎手再次相聚后里馬場，騎手和馬匹間展現協調性，流暢灑脫的韻律，具有很高的觀賞性和藝術性。

陳美秀指出，這次更重金禮聘國外馬戲特技演員進駐，搭建1200席座位的馬戲帳篷，推出「美洲瘋馬夢想大馬戲團」表演。日前邀請信望愛智能發展中心、后里區幼兒園及相關協會志工觀賞馬戲表演、特技表演，全場氣氛歡樂。

營運廠商台灣休閒運動科技股份有限公司執行長俞惟中表示，后里馬場推出多項活動，包括馬戲表演極限運動的深度變化，加上烏茲別克馬術表演，民眾可體驗園區各項遊樂設施，與動物近距離接觸以及騎乘馬匹，還可欣賞「美洲瘋馬夢想大馬戲團」的震撼。

后里馬場 夢想 運動

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