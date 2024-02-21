台中慈濟醫院升重度級急救責任醫院 這8科24小時有專科醫師

台中慈濟醫院位於74號快速道路與國道4號的交通樞紐位置，今年院內評定通過「重度級急救責任醫院」，未來急診將提供外科、內科、骨科、兒科、麻醉科、神經科、神經外科、婦產科24小時專科醫師服務，讓台中市民就醫更有保障。

台中慈濟醫院急診科主任李冠儀表示，「急救責任醫院」分為「重度」、「中度」與「一般」級三個層級，相當於「醫院緊急醫療能力」分級。

台中慈濟醫院從原本的中度級急救責任醫院，此次獲評定為「重度級急救責任醫院」，包括急診的處理能力，內、外、婦、兒等各科對急重症的處理能力，以及加護病房處理能力。

根據醫院緊急醫療能力分級評定基準及評分說明與評量說明，其中一項為：重度級醫院的外科、內科、骨科、兒科、麻醉科、神經科、神經外科、婦產科需24小時有專科醫師，在30分鐘內提供緊急照會服務；而中度級醫院為24小時有外科、內科、骨科專科醫師，在60分鐘內提供緊急照會服務。

台中慈濟醫院位於潭子區，附近沒有重度等級急救責任醫院，近年74號快速道路與國道4號串連交通服務網，緊急救護量能需求性強。

醫務秘書邱國樑指出，台中慈院處於人口密集區域以及重要的交通樞紐位置，醫療品質已達到重度級急救責任醫院水準，承擔更多守護生命的責任，做好承擔準備。