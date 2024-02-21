彰化元宵夜再發2千多多龍提燈 還邀藝人浩子PK猜燈謎
「2024彰化月影燈季」在2月24日元宵節進入高潮，縣府從下午五點半起，除在八卦山大佛風景區旅客服務中心發放2000個超高人氣多多龍小提燈，還邀請彰化出生的藝人浩子，在卦山村與大家一起同樂猜燈謎同歡。
彰化縣政府表示，去年12月30日開燈的「2024彰化月影燈季」活動，到2月18日已吸引超過157萬遊客參觀。期間，縣府先後3次的配合活動，都發放超人氣的多多龍小提燈，每次動軋排隊達5、600公尺，還讓許多親子排不到而頓足，網路甚至多多龍小提燈每個拍賣超過千元，可見是多麼搶手。
縣府將在24日元宵節晚間，再為月影季活動帶起高潮，從下午5時30分起，在八卦山大佛風景區旅客服務中心發放多多龍小提燈，限量2000個，5時45分起，在八卦山風景區卦山村舉辦猜燈謎活動。
縣府指出，猜燈謎活動將邀請彰化出生藝人浩子，與大家一起同樂猜燈謎，「科普彰化」共有80個題目，答對者即贈送限量多多龍手提袋，還有機會得到王惠美縣長特別加碼的藍色或粉紅色限定版多多龍小提燈。現場還有趣味套圈圈遊戲，套中即免費獲得好吃雞蛋糕1分，歡迎挑戰「彰化通」。
縣政府表示，「2024彰化月影燈季」及「員林燈會」活動將於3月3日熄燈，還有在溪州公園的「2024花在彰化」活動至2月25日，還沒參加集章抽大獎的民眾，只要於三活動地點以LINE掃描任兩處指定QRcode，即有機會獲得iphone15、ipad等好禮，及特別加碼的500個粉紅限定版多多龍小提燈，相關訊息可上「愛玩彰化」臉書及月影燈季活動網頁(https://www.2024ch.com.tw/)查詢。
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